Список персон

Брызгалов Олег Георгиевич

Спорт
Брызгалов Олег Георгиевич
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 23 января 1968 года.

Трудовая деятельность

С 2001 г. — Директор волейбольного клуба «Зенит-Казань».
С 2009 г. — Вице-президент Федерации волейбола Республики Татарстан.
С 2011 г. — Директор волейбольного центра «Санкт-Петербург».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420064, Центр волейбола «Санкт-Петербург», Мидхата Булатова, 1
  • Телефон: (843) 221-83-01
  • Email: info@zenit-kazan.com
  • Сайт: https://zenit-kazan.com/

Дата последнего обновления: 05.10.2020


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