Брызгалов Олег Георгиевич
Общая информация
Родился 23 января 1968 года.
Трудовая деятельность
С 2001 г. — Директор волейбольного клуба «Зенит-Казань».
С 2009 г. — Вице-президент Федерации волейбола Республики Татарстан.
С 2011 г. — Директор волейбольного центра «Санкт-Петербург».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420064, Центр волейбола «Санкт-Петербург», Мидхата Булатова, 1
- Телефон: (843) 221-83-01
- Email: info@zenit-kazan.com
- Сайт: https://zenit-kazan.com/
Дата последнего обновления: 05.10.2020