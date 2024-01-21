Новости общества

09:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории 21 января: запуск первой в мире АПЛ, родился Иван Егоров, умер Владимир Ленин

07:00, 21.01.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 января 2024 года

День в истории 21 января: запуск первой в мире АПЛ, родился Иван Егоров, умер Владимир Ленин
Фото: коллаж realnoevremya.ru

21 января казанский «Ак Барс» сыграет на домашнем льду против московского «Спартака». В мире отмечают Всемирный день религии, Всемирный день снега, Международный день объятий. Пять лет назад Евросоюз впервые ввел санкции в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия, 50 лет назад в Обнинске запустили первый в мире микротрон непрерывного действия, 70 лет назад в США на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» против московского «Спартака».
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Локомотива» из Новосибирска.

Кто родился: Иван Кобяков и Иван Егоров

  • 1855 — американский изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Браунинг (скончался 26 ноября 1926 года).
  • 1869 — русский целитель Григорий Распутин (скончался 30 декабря 1916 года). Был фаворитом семьи императора Николая II.
  • 1905 — французский дизайнер-модельер Кристиан Диор (скончался 24 октября 1957 года). Основатель одноименного модного дома.
  • 1917 — начальник Казанского Краснознаменного высшего танкового командного училища ( 1963—1975 гг.) и одновременно начальник Казанского гарнизона, Герой Советского Союза Иван Кобяков (скончался 2 декабря 1993 года).
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 1941 — испанский оперный певец Пласидо Доминго. Вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом входит в тройку наиболее известных в мире теноров. В 2014 году впервые выступил в Казани.
  • 1950 — создатель факультета «Восток» Казанского авиационного института, конструкторско-технологического бюро «Вектор», руководитель кафедры «компьютерные и телекоммуникационные системы» филиала «Восток» КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, генеральный директор АО «Радиокомпания «Вектор» Виктор Классен.
  • 1961 — депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров.
realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кто скончался: Владимир Ленин и Джордж Оруэлл

  • 1924 — советский политик, революционер, один из организаторов Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин (родился 22 апреля 1870 года).
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 1938 — татарский писатель Галимджан Ибрагимов (родился 12 марта 1887 года). Один из зачинателей современной татарской советской литературы. Является одним из создателей журнала «Магариф». Его имя носит Институт языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан.
  • 1950 — английский писатель и публицист Джордж Оруэлл (родился 25 июня 1903 года). Самым известным его романом является антиутопия «1984».
  • 1968 — русский химик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда Александр Арбузов (родился 11 сентября 1877 года). Родился и учился в Казани. Один из организаторов Казанского химико-технологического института, где сейчас есть мемориальный кабинет Арбузова. Также в Казани вручается Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии.
  • 2019 — старейшая жительница России Нану Шаова (128 лет, родилась 15 июля 1890 года).

    Праздники: День снега и объятий

    • Всемирный день религии. Отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций каждый год в третье воскресенье января — в этот году оно выпало на 21 января. Его инициатором в 1950 году стал национальный орган управления Веры Бахаи в США. Девиз праздника — «Религия должна служить причиной для единения».
    • Всемирный день снега или Международный день зимних видов спорта. Отмечается с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта для популяризации зимних видов спорта.
    realnoevremya.ru/Максим Платонов
    • Международный день объятий. Был основан в США в 1986 году, но позже распространился по миру. В этот день заключить в дружеские объятия можно даже незнакомого человека.
    • Международный день аспиранта. Дата празднования связана с выходом 21 января 1925 года документов Совнаркома РСФСР «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при НИИ и вузах по прикладным, точным и естественным наукам».
    • День инженерных войск. Установлен указом президента России от 18 сентября 1996 года. Дата праздника связана с указом Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа», в которой впоследствии готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

    События в истории: 170 лет назад произошла одна из первых крупных катастроф морского пассажирского транспорта, 70 лет прошло со дня спуска на воду первой атомной подводной лодки

    • 1724 — Петр I издал указ об обязательности знания госслужащими законов и уставов и о воспрещении оправдываться их незнанием.
    • 1759 — в Казани открылась мужская гимназия. Она стала первым провинциальным учебным заведением подобного типа в России. Ее учредили по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны.
    • 1775 — в Москве на Болотной площади казнили донского казака, предводителя Крестьянской войны 1773—1775 годов Емельяна Пугачева.
    • 1854 — RMS Tayleur, одна из первых крупных катастроф морского пассажирского транспорта, не связанная с военными действиями. Погибли 362 человека.
    • 1954 — в американском штате Коннектикут на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку. Она называлась «Наутилус».
    • 1974 — в Обнинске запустили первый в мире микротрон непрерывного действия.
    • 1976 — началась эксплуатация сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». Всего было выпущено 20 лайнеров, их эксплуатация прекратилась в 2003 году.
    • 2017 — на акции протеста против президента США Дональда Трампа в Америке вышли более одного миллиона человек.
    • 2019 — Евросоюз впервые ввел санкции в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия. В санкционном списке фигурируют тогдашние начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные как Руслан Боширов и Александр Петров. Все они якобы «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента» при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
    • 2020 — президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, в которое, в том числе, в качестве вице-премьера России вошел Марат Хуснуллин — бывший глава Минстроя Татарстана и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Также Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа. Его функции передали Минэкономразвития.
    realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
    • 2021 — срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых своих сослуживцев в Забайкалье, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 года. Семьям погибших присудили компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей.
    • 2023 — лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме. Акция была направлена против договоренностей с Турцией касательно вопроса выступления Швеции в НАТО. Ее осудил, в том числе, и раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов.
    Дарья Пинегина
    Общество Татарстан Классен Виктор ИвановичЕгоров Иван Михайлович
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Новости партнеров

    Читайте также

    Новости общества

    09:20 МСК Все новости
    Новости раздела