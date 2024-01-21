День в истории 21 января: запуск первой в мире АПЛ, родился Иван Егоров, умер Владимир Ленин
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 января 2024 года
21 января казанский «Ак Барс» сыграет на домашнем льду против московского «Спартака». В мире отмечают Всемирный день религии, Всемирный день снега, Международный день объятий. Пять лет назад Евросоюз впервые ввел санкции в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия, 50 лет назад в Обнинске запустили первый в мире микротрон непрерывного действия, 70 лет назад в США на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» против московского «Спартака».
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Локомотива» из Новосибирска.
Кто родился: Иван Кобяков и Иван Егоров
- 1855 — американский изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Браунинг (скончался 26 ноября 1926 года).
- 1869 — русский целитель Григорий Распутин (скончался 30 декабря 1916 года). Был фаворитом семьи императора Николая II.
- 1905 — французский дизайнер-модельер Кристиан Диор (скончался 24 октября 1957 года). Основатель одноименного модного дома.
- 1917 — начальник Казанского Краснознаменного высшего танкового командного училища ( 1963—1975 гг.) и одновременно начальник Казанского гарнизона, Герой Советского Союза Иван Кобяков (скончался 2 декабря 1993 года).
- 1941 — испанский оперный певец Пласидо Доминго. Вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом входит в тройку наиболее известных в мире теноров. В 2014 году впервые выступил в Казани.
- 1950 — создатель факультета «Восток» Казанского авиационного института, конструкторско-технологического бюро «Вектор», руководитель кафедры «компьютерные и телекоммуникационные системы» филиала «Восток» КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, генеральный директор АО «Радиокомпания «Вектор» Виктор Классен.
- 1961 — депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров.
Кто скончался: Владимир Ленин и Джордж Оруэлл
- 1924 — советский политик, революционер, один из организаторов Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин (родился 22 апреля 1870 года).
- 1938 — татарский писатель Галимджан Ибрагимов (родился 12 марта 1887 года). Один из зачинателей современной татарской советской литературы. Является одним из создателей журнала «Магариф». Его имя носит Институт языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан.
- 1950 — английский писатель и публицист Джордж Оруэлл (родился 25 июня 1903 года). Самым известным его романом является антиутопия «1984».
- 1968 — русский химик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда Александр Арбузов (родился 11 сентября 1877 года). Родился и учился в Казани. Один из организаторов Казанского химико-технологического института, где сейчас есть мемориальный кабинет Арбузова. Также в Казани вручается Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии.
- 2019 — старейшая жительница России Нану Шаова (128 лет, родилась 15 июля 1890 года).
Праздники: День снега и объятий
- Всемирный день религии. Отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций каждый год в третье воскресенье января — в этот году оно выпало на 21 января. Его инициатором в 1950 году стал национальный орган управления Веры Бахаи в США. Девиз праздника — «Религия должна служить причиной для единения».
- Всемирный день снега или Международный день зимних видов спорта. Отмечается с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта для популяризации зимних видов спорта.
- Международный день объятий. Был основан в США в 1986 году, но позже распространился по миру. В этот день заключить в дружеские объятия можно даже незнакомого человека.
- Международный день аспиранта. Дата празднования связана с выходом 21 января 1925 года документов Совнаркома РСФСР «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при НИИ и вузах по прикладным, точным и естественным наукам».
- День инженерных войск. Установлен указом президента России от 18 сентября 1996 года. Дата праздника связана с указом Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа», в которой впоследствии готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.
События в истории: 170 лет назад произошла одна из первых крупных катастроф морского пассажирского транспорта, 70 лет прошло со дня спуска на воду первой атомной подводной лодки
- 1724 — Петр I издал указ об обязательности знания госслужащими законов и уставов и о воспрещении оправдываться их незнанием.
- 1759 — в Казани открылась мужская гимназия. Она стала первым провинциальным учебным заведением подобного типа в России. Ее учредили по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны.
- 1775 — в Москве на Болотной площади казнили донского казака, предводителя Крестьянской войны 1773—1775 годов Емельяна Пугачева.
- 1854 — RMS Tayleur, одна из первых крупных катастроф морского пассажирского транспорта, не связанная с военными действиями. Погибли 362 человека.
- 1954 — в американском штате Коннектикут на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку. Она называлась «Наутилус».
- 1974 — в Обнинске запустили первый в мире микротрон непрерывного действия.
- 1976 — началась эксплуатация сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». Всего было выпущено 20 лайнеров, их эксплуатация прекратилась в 2003 году.
- 2017 — на акции протеста против президента США Дональда Трампа в Америке вышли более одного миллиона человек.
- 2019 — Евросоюз впервые ввел санкции в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия. В санкционном списке фигурируют тогдашние начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные как Руслан Боширов и Александр Петров. Все они якобы «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента» при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
- 2020 — президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, в которое, в том числе, в качестве вице-премьера России вошел Марат Хуснуллин — бывший глава Минстроя Татарстана и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Также Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа. Его функции передали Минэкономразвития.
- 2021 — срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых своих сослуживцев в Забайкалье, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 года. Семьям погибших присудили компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей.
- 2023 — лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме. Акция была направлена против договоренностей с Турцией касательно вопроса выступления Швеции в НАТО. Ее осудил, в том числе, и раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов.
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