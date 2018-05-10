Классен Виктор Иванович

Общая информация

Родился в с. Степановка Оренбургской области.

Образование:

1973 г. — Московский физико-технический институт, в 1976 г — аспирантуру, в 1986 г — докторантуру.

Трудовая деятельность:

1976 по 1986 гг. — старший научный сотрудник, начальник сектора, начальник научно-исследовательского отделения НИИ радиофизики им. Академика А.А.Расплетина (г. Москва), преподаватель на кафедре прикладной электродинамики МФТИ.

1986 г. — создатель факультета «Восток» Казанского авиационного института, конструкторско-технологического бюро «Вектор», генеральный директор ЗАО «Радиокомпания „Вектор“.

1992 г. — руководитель кафедры „компьютерные и телекоммуникационные системы“ филиала „Восток“ КГТУ им. А.Н.Туполева.

Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии технологических наук РФ. Лауреат премии Ленинского комсомола (1982 г.).

Награжден значком „Почетный радист“ за большой вклад в развитие радиоэлектроники (1996 г.), почетными грамотами РАСУ (2000 г.), Республики Татарстан (2000 г.), медалью „В память 1000-летия Казани“ (2005 г.), руководитель года (2006 г.).

Автор более 80 научных трудов, 13 авторских свидетельств. Поддерживает научные и деловые связи с профильными фирмами США, Германии и Израиля. Неоднократно избирался депутатом Чистопольского совета народных депутатов.

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