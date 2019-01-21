В санкционный список ЕС по химоружию вошли глава ГРУ Костюков, а также Петров и Боширов

В санкционном списке Евросоюза по химоружию фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.



Санкции против Костюкова и Алексеева вводятся потому, что они якобы «несут ответственность за хранение, транспортировку и применение вещества нервно-паралитического действия «Новичок» сотрудниками ГРУ в Солсбери 4 марта 2018 года», пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

Что касается Чепиги и Мишкина, то отмечается, что они известны под другими именами — Руслан Боширов и Александр Петров. Они значатся как исполнители нападения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.

Также в список попали научно-исследовательский центр в Сирии и пятеро связанных с ним сирийцев.

Напомним, что сегодня Евросоюз впервые ввел санкции в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.

В частности, в санкционный список попал начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), а также его заместитель и двое «сотрудников ГРУ».