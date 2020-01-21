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Стал известен состав нового правительства

20:00, 21.01.2020
Стал известен состав нового правительства
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства.

Новый список выглядит следующим образом:

  • Первый вице-премьер — Андрей Белоусов
  • Вице-премьер — Дмитрий Григоренко
  • Вице-премьер — Юрий Трутнев
  • Вице-премьер — Виктория Абрамченко
  • Вице-премьер — Юрий Борисов
  • Вице-премьер — Татьяна Голикова
  • Вице-премьер — Алексей Оверчук
  • Вице-премьер — Марат Хуснуллин
  • Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко.
  • Министр транспорта — Евгений Дитрих
  • Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
  • Министр иностранных дел — Сергей Шойгу
  • Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
  • Министр культуры — Ольга Любимова
  • Министр финансов — Антон Силуанов
  • Министр здравоохранения — Михаил Мурашко
  • Министр просвещения — Сергей Кравцов

Новость обновляется.

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