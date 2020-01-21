Стал известен состав нового правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства.
Новый список выглядит следующим образом:
- Первый вице-премьер — Андрей Белоусов
- Вице-премьер — Дмитрий Григоренко
- Вице-премьер — Юрий Трутнев
- Вице-премьер — Виктория Абрамченко
- Вице-премьер — Юрий Борисов
- Вице-премьер — Татьяна Голикова
- Вице-премьер — Алексей Оверчук
- Вице-премьер — Марат Хуснуллин
- Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко.
- Министр транспорта — Евгений Дитрих
- Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
- Министр иностранных дел — Сергей Шойгу
- Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
- Министр культуры — Ольга Любимова
- Министр финансов — Антон Силуанов
- Министр здравоохранения — Михаил Мурашко
- Министр просвещения — Сергей Кравцов
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