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В России упразднили министерство по делам Северного Кавказа

21:40, 21.01.2020

Президент России Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа.

Функции ведомства отошли Минэкономразвития, следует из указа главы страны, опубликованном на сайте Кремля.

«Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации. Установить, что министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником министерства РФ по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений», — сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что теперь деятельность Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА регулирует правительство России.

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