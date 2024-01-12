В России на выплату детских пособий в 2024 году направят 1,4 трлн рублей

На выплату детских пособий в федеральном бюджете на 2024 год заложено 1,4 трлн рублей. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов на коллегии ведомства в Татарстане.

В прошлом году их получили более 11 млн детей в возрасте до 18 лет, передает его слова корреспондент «Реального времени».

Единое пособие выплачивается согласно единым правилам во всех регионах России. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребенка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. В августе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату пособия в связи с рождением ребенка даже в случае роста доходов.

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Луиза Игнатьева