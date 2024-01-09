День в истории 9 января: 255 лет бумажным деньгам в России, 115 лет Фатыху Кариму, матч «Ак Барса»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 9 января 2024 года
9 января в Кабмине Татарстана пройдет брифинг по поводу проведения массовых мероприятий в Татарстане в новогодние каникулы, казанский «Ак Барс» дома сыграет с казахстанским «Барысом». Год назад Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи Татарстана, 105 лет назад в Казани открылся политехнический институт, 225 лет назад Англия первая в мире ввела подоходный налог. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Брифинг в Кабмине Татарстана на тему «Об итогах проведения культурных и массовых мероприятий в Республике Татарстан в период новогодних каникул».
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» дома сыграет с казахстанским «Барысом».
Кто родился: Фатых Карим и Виктор Куделькин
- 1797 — российский мореплаватель, полярный исследователь, один из основателей Русского географического общества Фердинанд Врангель.
- 1801 — польский и русский ученый Осип Ковалевский (умер в 1878 году). Был профессором Казанского университета, где возглавлял единственную в Европе кафедру монгольской словесности.
- 1909 — татарский поэт Фатых Карим (умер в 1945 году). В честь него названа одна из улиц в Казани.
- 1911 — заслуженный художник РСФСР, народный художник ТАССР, лауреат премии имени Габдуллы Тукая (1986) Виктор Куделькин (умер в 1995 году).
- 1913 — 37-й президент США в 1969—1974 годах Ричард Никсон.
- 1951 — бывший председатель правления Союза художников Татарстана, председатель ОВТОО союза художников России в Татарстане Зуфар Гимаев.
- 1953 — генеральный директор ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» Сергей Волков.
- 1973 — министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров.
Кто скончался: последний в истории председатель Верховного Совета СССР и старейший академик РАН
- 2018 — народный артист СССР, бывший солист оперной группы Большого театра Александр Ведерников. Он являлся одним из самых прославленных басов XX века
- 2019 — последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов.
- 2021 — физик-теоретик, основатель Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау Исаак Халатников. На момент смерти являлся старейшим академиком РАН.
- 2022 — известный педагог, отличник народного просвещения СССР, заслуженный учитель Татарстана Заки Нуртдинов.
- 2023 — научный руководитель «Концерна ВКО «Алмаз — Антей», Герой Труда России Павел Камнев. Работая в ОКБ «Новатор» он разработал крылатые ракеты большой дальности «Калибр».
Праздники: День Сербии
- День Республики Сербской. Является главным национальным праздником и выходным днем в стране. Дата связана с тем, что 9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РСБиГ).
События в истории: Англия первая в мире ввела подоходный налог, в Казани открылся политехнический институт
- 1769 — по указу Екатерины II в России созданы первые бумажные деньги — ассигнации — номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей.
- 1792 — заключен Ясский мирный договор. Он завершил Русско-турецкую войну 1787—1791 годов.
- 1799 — Англия первая в мире ввела подоходный налог. Он предназначался для финансирования войн с революционной Францией.
- 1877 — организовано Всероссийское театральное общество. Сегодня это Союз театральных деятелей России.
- 1919 — в Казани открылся политехнический институт. Он был преобразован из Казанского промышленного, экономического и художественного техникума. В 1930 году на базе факультетов Казанского политехнического института было создано несколько новых самостоятельных вузов — в их числе современный Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ).
- 1922 — образована Бурят-Монгольская автономная область. Ныне регион называется Бурятией.
- 1951 — в Нью-Йорке официально открылась штаб-квартира ООН.
- 2007 — представлен первый iPhone.
- 2010 — состоялся самый короткий и самый скандальный матч. Игра между подмосковным «Витязем» и омским «Авангардом» подмосковном Чехове продолжилась всего 3 минуты 39 секунд чистого времени. Причиной стала массовая драка — из-за выписанных судьями 840 штрафных минут продолжать игру было некому.
- 2020 — в Абхазии сторонники оппозиции взяли штурмом здание администрации президента в Сухуми. Их действия назвали попыткой государственного переворота.
- 2023 — Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи Татарстана — его назначили помощником президента республики. В новом статусе он стал руководить региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
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