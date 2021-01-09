На 102-м году жизни умер старейший академик РАН Исаак Халатников

9 января в 10 часов утра на 102-м году жизни умер на физик-теоретик, основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау, старейший академик РАН Исаак Халатников, сообщает портал «Научная Россия».

Совместно с Львом Ландау он разработал теорию квантовых жидкостей, участвовал в создании атомной и водородной бомб.

Халатников является лауреатом Сталинской премии II степени (1953 год). Он награжден «Знаком Почета», трижды орденом Трудового Красного Знамени, дважды орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и другими госнаградами.

Татьяна Демина