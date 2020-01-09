В Абхазии заявили о попытке госпереворота

В Абхазии сторонники оппозиции взяли штурмом здание администрации президента в Сухуми. Их действия уже назвали попыткой государственного переворота.

По данным «Интерфакса», оппозиционная абхазская партия «Айтаира» («Возрождение») призвала главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку, чтобы избежать «худшего сценария». Источник в администрации президента страны заявил, что власть пытается удержать ситуацию «в конституционном русле», передает издание.

Протестующие утверждают, что не признают итогов прошедших в 2019 году выборов, и требуют проведения нового голосования.

Ранее экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в попытке госпереворота.