В Абхазии заявили о попытке госпереворота
В Абхазии сторонники оппозиции взяли штурмом здание администрации президента в Сухуми. Их действия уже назвали попыткой государственного переворота.
По данным «Интерфакса», оппозиционная абхазская партия «Айтаира» («Возрождение») призвала главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку, чтобы избежать «худшего сценария». Источник в администрации президента страны заявил, что власть пытается удержать ситуацию «в конституционном русле», передает издание.
Протестующие утверждают, что не признают итогов прошедших в 2019 году выборов, и требуют проведения нового голосования.
Ранее экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в попытке госпереворота.Происшествия
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