В Нижнекамске умер известный педагог Заки Нуртдинов

В Нижнекамске умер известный педагог, отличник народного просвещения СССР, заслуженный учитель Татарстана Заки Нуртдинов. Ему было 88 лет.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с Нуртдиновым состоится 10 января в 10.00 возле центральной городской мечети, сообщает «НТР-24».



С 1974 по 1986 годы Заки Нуртдинов был директором школы № 11, после преподавал в филиале Московского гуманитарно-экономического института и филиале Института экономики, управления и права, возглавлял городской Музей народного образования. Кроме того, он был председателем Нижнекамской городской профсоюзной организации.



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