ТелекомДейли признал Билайн лидером по удобству доступа к искусственному интеллекту

90,12 балла из 100 по индексу удобства среди девяти сервисов на рынке

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Билайн занял первое место* в рейтинге удобства доступа к возможностям искусственного интеллекта, составленном независимым информационно-аналитическим агентством ТелекомДейли. ИИ-сервис Билайна beeGPT (биДЖИПИТИ) получил 90,12 балла из 100 возможных по индексу** объективного удобства, опередив другие потребительские ИИ-сервисы, представленные на российском рынке.

В рамках исследования ТелекомДейли проанализировал девять сервисов, предоставляющих доступ к возможностям искусственного интеллекта: beeGPT «Билайна» (ПАО «Вымпелком»), ГигаЧат «Сбера», «Алису AI» (ЭйАй) «Яндекса», «ИИ-ассистенты» Т-Банка, «Марусю» VK (ВК), «Элюменту × T2» T2, «Риил-бот» МТС, «Безлимитный ChatGPT» (ЧатДЖИПИТИ) Yota (Йота), «Телеграм-бот» «МегаФона». Аналитики сравнили их функциональность, способы доступа, условия регистрации, стоимость, объем бесплатного использования и действующие ограничения. На основе полученных данных и опроса пользователей был сформирован индекс объективного удобства, учитывающий десять характеристик, наиболее значимых для аудитории.

Исследование показало, что удобство доступа к ИИ определяется прежде всего простотой и прозрачностью условий использования, а не только количеством доступных функций. Наиболее важным критерием для пользователей оказались объем бесплатного доступа и понятные лимиты — его отметили 45% респондентов. Еще 40% выделили удобство каналов доступа через сайт или мобильное приложение, 39% — возможность пользоваться сервисом без ВПН и специальных настроек, а 37% — простую регистрацию и быстрый старт.

Широкий набор ИИ-возможностей в одном сервисе оказался важен для 34% опрошенных. Столько же респондентов отметили отсутствие лишних переходов между приложениями и сервисами. При этом автоматический выбор нейросети под конкретную задачу вошел в число значимых характеристик лишь для 7% участников исследования.

Первое место beeGPT в рейтинге обеспечило сочетание доступности, функциональности и простоты использования. Сервис работает через веб-интерфейс и мобильное приложение Билайна (12+), не требует обязательной установки сторонних приложений или использования мессенджеров. Клиенты Билайна могут начать работу без отдельной регистрации, используя существующую учетную запись. При этом сервис доступен без ВПН и в «белых списках», а его использование не расходует пакет мобильного интернета.

beeGPT объединяет в одном интерфейсе основные сценарии использования искусственного интеллекта: поиск информации, создание и редактирование текстов, написание кода, генерацию и обработку изображений, создание видео. С 19 октября сервис расширил свои возможности, добавив генерацию музыки, работу с презентациями. Пользователю не нужно самостоятельно выбирать нейросеть для каждой задачи — сервис автоматически подбирает подходящую модель. Для клиентов Билайна предусмотрен бесплатный базовый доступ к возможностям beeGPT.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«ИИ-помощники и ИИ-агенты для многих уже стали частью повседневной жизни, но возможности искусственного интеллекта по-прежнему не всегда доступны и понятны широкой аудитории. Пользователям приходится разбираться в разных нейросетях, способах подключения, ограничениях и условиях оплаты. Наша задача — убрать эти барьеры, а пользование сделать простым и понятным. Мы развиваем beeGPT как персонального помощника и универсальный инструмент, в котором человеку достаточно сформулировать свою задачу, а сервис сам подберет необходимые технологии для ее решения. Результаты независимого исследования ТелекомДейли подтверждают, что такой подход соответствует ожиданиям пользователей. Для нас это важный показатель того, что мы движемся в правильном направлении».

Об исследовании:

Исследование проведено информационно-аналитическим агентством ТелекомДейли в сентябре 2026 года и включало два этапа. На первом этапе аналитики сравнили девять потребительских ИИ-сервисов по 46 характеристикам, включая функциональные возможности, каналы доступа, регистрацию, стоимость и ограничения использования. На втором этапе был проведен онлайн-опрос российских пользователей мобильной связи. В анализ вошли 492 результативные анкеты респондентов из более чем 40 регионов России. Участники определили наиболее важные характеристики удобства доступа к ИИ, а также сравнили обезличенные описания восьми сервисов. Всего было проведено 1 968 попарных сравнений.

На основе результатов кабинетного исследования и пользовательского опроса ТелекомДейли рассчитал индекс объективного удобства по десяти критериям. Значимость каждого критерия определялась частотой его упоминания респондентами. Итоговая оценка рассчитывалась по 100-балльной шкале. Индекс отражает удобство доступа к ИИ-сервисам, но не оценивает качество ответов нейросетей или производительность используемых моделей.

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