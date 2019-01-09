Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Сегодня скончался последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов. Ему было 88 лет.
«Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек — последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память», — сообщил в Twitter губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Причины смерти не уточняются.
Лукьянов с марта 1990 год по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР. С 1993 по 2003 годы он был депутатом Государственной думы от Смоленской области.ОбществоВластьПроисшествия
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