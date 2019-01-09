Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Фото: ru.wikipedia.org / М. С. Найденкин, А. И. Лукьянов и Фонд "Устная история".

Сегодня скончался последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов. Ему было 88 лет.

«Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек — последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память», — сообщил в Twitter губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Причины смерти не уточняются.

Лукьянов с марта 1990 год по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР. С 1993 по 2003 годы он был депутатом Государственной думы от Смоленской области.