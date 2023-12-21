Глава «Автодора» рассказал о сроках окончания строительства МФЗ на трассе М-12

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Оставшиеся две из шести многофункциональных зон (МФЗ), которые запланированы на татарстанском участке трассы М-12, будут сооружены к началу будущего лета. Об этом «Реальному времени» заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

— Дорога сейчас раскатывается. К началу туристического сезона откроем еще две МФЗ... Площадки уже подготовлены, — заверил он.

Ранее руководитель восьмого этапа проекта М-12 «Восток» госкомпании «Автодор» Рашит Хазипов сообщал, что в Татарстане будет шесть МФЗ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Они зеркальные — с правой и с левой стороны. Две пары МФЗ расположены в Кайбицком районе, около села Большие Кайбицы, две пары — в Верхнеуслонском районе, около деревни Вахитово, и две пары — в Лаишевском районе, рядом с селом Егорьево, — рассказал Хазипов.

МФЗ будут располагаться на расстоянии каждые 50 км друг от друга для того, чтобы водители могли остановиться и отдохнуть.

— В многофункциональных зонах же не только заправки будут. Гостиницы, сервисные мероприятия. Там такие площади. В перспективе они будут застраиваться: будут какие-то предприятия обслуживания, возможно, логистические центры, то есть вырастут целые города такие, небольшие, — делился планами Хазипов.

На территории этих зон расположены игровые и спортивные площадки, а также летняя терраса. Внутри можно посетить супермаркет, аптеку, комнату матери и ребенка, туалеты и душевые.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первая МФЗ появилась на трассе М-12 в Московской области еще в прошлом году. Как говорил заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев, на М-12 планируется организовать 16 зеркальных зон сервиса.

Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.



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Галия Шакирова