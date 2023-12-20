Аграрный магнат Виктор Наурузов забрал последний актив миллиардера Тукаева
Следом за птицефабриками под контроль выходца из ГАП «Ресурс» перешла нефтесервисная компания «Ортэкс»
Как выяснило «Реальное время», лениногорский олигарх Ильшат Тукаев утратил свою головную компанию «Ортэкс», с которой начинал многомиллиардный бизнес. За два десятка лет она построила многие объекты нефтегазодобывающей отрасли в России, но потерпела крах, как и ее основатель. Теперь ее владельцем стал выходец из группы агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова — крупнейшего производителя мяса птицы в стране. Ранее он сосредоточил в своих руках и сельхозпредприятия Тукаева: птицефабрики под Самарой и Бугульмой и комбикормовый завод.
«Куриный король» России собрал активы Тукаева
Виталия Васько, нового бенефициара активов обанкротившегося лениногорского миллиардера, тесно связывают с командой аграрного магната и крупнейшего производителя мяса птицы в России Виктора Наурузова. Бизнесмен фигурирует в числе учредителей или бывших владельцев группы агропредприятий (ГАП) «Ресурс».
Сначала в руки Васько перешли три сельхозактива татарстанского миллиардера Ильшата Тукаева и его московского партнера Рафаэля Фаизова. Это бугульминские птицефабрика «ПлемРепродукт», комбикормовый завод «Репродукт» и самарская «Тимашевская птицефабрика». Деятельность всех трех производств объединена в единый цикл. «Репродукт» производил корма для обоих птицекомплексов, «ПлемРепродукт» обеспечивал самарское производство инкубационным яйцом, а «Тимашевская птицефабрика» выпускала мясо птицы.
Под конец года Виталий Васько постепенно скупил сельхозбизнес Тукаева и Фаизова. В ноябре он приобрел полный пакет акций бугульминских предприятий, а в декабре получил 87,5% (долю Тукаева) в «Тимашевской птицефабрике» (12,5% долей пока остается за Фаизовым).
Таким образом аграрные активы лениногорского олигарха достались не его главным кредиторам — «Россельхозбанку» и Сбербанку, как ожидалось. В конечном итоге они перешли под контроль его крупнейшего конкурента — «куриного короля» России Виктора Наурузова, в бизнес-империю которого за последние годы вошли многие обанкротившиеся предприятия отрасли, к примеру, из последних — Токаревская птицефабрика и хлебзавод, ранее принадлежавшие вологодскому предпринимателю Максиму Юганову.
Примечательно, что птицефабрики и завод Тукаева перешли к Наурузову в условиях яичного кризиса в России — на фоне резкого подорожания продукции. Цена на яйца настолько взволновала россиян, что стала одним из главных вопросов недавней пресс-конференции Владимира Путина. В Минсельхозе РФ пришлось снять импортные пошлины с ввоза социального продукта, чтобы скорректировать цены на внутреннем рынке.
Бизнесмен на днях стал собственником и главного актива Тукаева, его нефтесервисной компании «Ортэкс». Татарстанский олигарх владел ею единолично, но с 12 декабря 100% долей общества стоимостью в 242,3 млн рублей перешли к выходцу из агрогруппы «Ресурс».
Все приобретенные предприятия на сегодня признаны банкротами: «Ортэкс» и бугульминская птицефабрика — в ноябре 2020-го, завод по комбикормам — в марте 2021-го, самарская фабрика — в августе 2023 года.
Основной бизнес лениногорского олигарха
Созданная четверть века назад в Лениногорске компания «Ортекс» строила нефтегазовую инфраструктуру для «Татнефти», «Лукойла», «Транснефти», «Роснефти» и «Газпрома». Ее специалисты работали на месторождении «Новатэка», участвовали в стройке ТАНЕКО и других крупных проектах отрасли. У фирмы были большой автопарк в 400 единиц машин, допуск к любым видам строительных работ и собственная аттестованная лаборатория.
В лучшие годы общая выручка бизнесов Ильшата Тукаева превышала 13 млрд рублей. Однако, начиная с 2018-го, у группы компаний начались финансовые трудности. Тот год «Ортэкс» завершила с оборотом в 1,8 млрд и чистой прибылью всего в 200 тысяч, а еще год спустя ушла в минус на 8,1 млн рублей. В прошлом году убыток компании составил 14,5 млн.
Новый собственник активов Васько — выходец из компаний, входящих в федеральную группу агропредприятий Виктора Наурузова, которого называют одним из крупнейших производителей мяса в России. Его ГАП «Ресурс» занимает первое место по выпуску мяса бройлера в стране. По данным Национального птицеводческого союза, в 2022 году компания выпустила более 1 млн тонн продукции. Работает под брендами «Благояр», «Дым-Дымыч», «Наша птичка».
Агрогруппа не раскрывает консолидированные финансовые показатели. Однако наибольший оборот среди компаний, входящих в ГАП «Ресурс», имеет московское ООО ТК «Ресурс-Юг» с выручкой в 126 млрд и чистой прибылью в 4 млрд рублей за прошлый год.
Виталий Васько значится совладельцем еще 16 компаний в разных сферах деятельности из десятка регионов России. Наиболее прибыльные из них — логистические операторы «СТШИПП» (296 млн руб.) и «Внешагротранс» (1 млрд руб.), агрокомплекс «Воронежский» (287 млн руб.), мясокомбинат «Регионэкопродукт-Поволжье» (2 млрд руб.). Он известен как основатель «Ростовской зерновой компании «Ресурс» и бывший учредитель ставропольского маслоэкстракционного завода «МЭЗ Ресурс», входящих в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. А брат последнего, Алексей, некоторое время руководил компанией Васько — «Внешагротрансом». Кстати, и коллектив АПК «Воронежский», как сообщали местные СМИ, в этом году начали трудоустраивать в обособленное подразделение «Владимирское» общества «РЗК «Ресурс».
Кроме того, тамбовское АО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс») стало основным кредитором предприятий Тукаева, выкупив права требований к обанкротившемуся татарстанскому миллиардеру у «Россельхозбанка» и Сбербанка.
Крах бизнес-империи Тукаева
Финансовые проблемы у лениногорского миллиардера, главы бизнес-империи «Ортэкс» Ильшата Тукаева и его партнера из Москвы Рафаэля Фаизова начались еще в 2018 году. Летом 2019-го «Россельхозбанк» — один кредиторов предпринимателей — инициировал процедуру банкротства в ООО «Тимашевская птицефабрика». Долг перед банком составлял более 930 млн рублей.
В октябре того же года, аналогичный иск о банкротстве уже бугульминской птицефабрики ООО «Племрепродукт» подал Сбербанк. За 4 года до этого Тукаев и Фаизов брали кредит на предприятие на сумму 1,4 млрд рублей. Деньги понадобились для развития производства по выпуску яиц (от 80 млн штук в год), но с марта 2019 года компания стала допускать просрочки платежей по займу. В октябре 2020 года поручителя по кредиту Рафаэля Фаизова признали банкротом.
Вторым поручителем выступала головная компания Тукаева «Ортэкс», в ноябре того же года она также была объявлена финансово несостоятельной. Незадолго до этого лениногорская компания сменила прописку на московскую.
В процедуру банкротства бугульминская птицефабрика вошла на фоне возбуждения уголовного дела в отношении директора предприятия Алексея Лиорека, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов на 3,2 млн рублей. Но долг был погашен, и суд прекратил уголовное преследование руководителя предприятия, а позднее Лиорек рассказал «Реальному времени» о причинах бедственного положения фабрики.
Сам Ильшат Тукаев летом 2021 года в эксклюзивной беседе с нашим изданием заявлял о рейдерском захвате «Тимашевской птицефабрики», обвиняя в этом антикризисных менеджеров Анатолия Козловского и Ко, которых сам же привел на предприятие. Примечательно, что спустя 2 года, а именно в 2023-м, в письме нашему изданию руководство фабрики опровергло эти обвинения:
«Тукаев И.Г., прикрываясь терминологией «рейдерства», постарался дискредитировать деятельность новой команды, направленной на сохранение работоспособности предприятия, — заявил на тот момент гендиректор ООО «Тимашевская птицефабрика» Анатолий Козловский, — Попытка Тукаева И.Г. вызвать осуждение общественности, отстранение его от единоличного контроля над активом, предусмотренное процедурой его личного банкротства, связано с сокрытием финансовых махинаций на активах в его пользу, что доказано судами».
Юрист Айрат Гатин, представляющий интересы Ильшата Тукаева в суде, заявил «Реальному времени», что ни он, ни его клиент не готовы обсуждать потерю бизнеса и выкуп активов лениногорского олигарха: «Я отвечу так: без комментариев».
Связаться напрямую с Виталием Васько не удалось, а в АПК «Воронежский» сообщили, что не знают такого. Представители «Тимашевской птицефабрики» на запрос издания пока не ответили, а в пресс-службе ГАП «Ресурс» также воздержались от комментариев по сделкам.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым