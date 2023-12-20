Аграрный магнат Виктор Наурузов забрал последний актив миллиардера Тукаева

Следом за птицефабриками под контроль выходца из ГАП «Ресурс» перешла нефтесервисная компания «Ортэкс»

Фото: tatarstan.ru, предоставлено для realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», лениногорский олигарх Ильшат Тукаев утратил свою головную компанию «Ортэкс», с которой начинал многомиллиардный бизнес. За два десятка лет она построила многие объекты нефтегазодобывающей отрасли в России, но потерпела крах, как и ее основатель. Теперь ее владельцем стал выходец из группы агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова — крупнейшего производителя мяса птицы в стране. Ранее он сосредоточил в своих руках и сельхозпредприятия Тукаева: птицефабрики под Самарой и Бугульмой и комбикормовый завод.



«Куриный король» России собрал активы Тукаева



Виталия Васько, нового бенефициара активов обанкротившегося лениногорского миллиардера, тесно связывают с командой аграрного магната и крупнейшего производителя мяса птицы в России Виктора Наурузова. Бизнесмен фигурирует в числе учредителей или бывших владельцев группы агропредприятий (ГАП) «Ресурс».

Сначала в руки Васько перешли три сельхозактива татарстанского миллиардера Ильшата Тукаева и его московского партнера Рафаэля Фаизова. Это бугульминские птицефабрика «ПлемРепродукт», комбикормовый завод «Репродукт» и самарская «Тимашевская птицефабрика». Деятельность всех трех производств объединена в единый цикл. «Репродукт» производил корма для обоих птицекомплексов, «ПлемРепродукт» обеспечивал самарское производство инкубационным яйцом, а «Тимашевская птицефабрика» выпускала мясо птицы.

Под конец года Виталий Васько постепенно скупил сельхозбизнес Тукаева и Фаизова. В ноябре он приобрел полный пакет акций бугульминских предприятий, а в декабре получил 87,5% (долю Тукаева) в «Тимашевской птицефабрике» (12,5% долей пока остается за Фаизовым).

Таким образом аграрные активы лениногорского олигарха достались не его главным кредиторам — «Россельхозбанку» и Сбербанку, как ожидалось. В конечном итоге они перешли под контроль его крупнейшего конкурента — «куриного короля» России Виктора Наурузова, в бизнес-империю которого за последние годы вошли многие обанкротившиеся предприятия отрасли, к примеру, из последних — Токаревская птицефабрика и хлебзавод, ранее принадлежавшие вологодскому предпринимателю Максиму Юганову.

Примечательно, что птицефабрики и завод Тукаева перешли к Наурузову в условиях яичного кризиса в России — на фоне резкого подорожания продукции. Цена на яйца настолько взволновала россиян, что стала одним из главных вопросов недавней пресс-конференции Владимира Путина. В Минсельхозе РФ пришлось снять импортные пошлины с ввоза социального продукта, чтобы скорректировать цены на внутреннем рынке.

«ПлемРепродукт» обеспечивал самарское производство инкубационным яйцом, а «Тимашевская птицефабрика» выпускала мясо птицы. tatarstan.ru, предоставлено для realnoevremya.ru

Бизнесмен на днях стал собственником и главного актива Тукаева, его нефтесервисной компании «Ортэкс». Татарстанский олигарх владел ею единолично, но с 12 декабря 100% долей общества стоимостью в 242,3 млн рублей перешли к выходцу из агрогруппы «Ресурс».

Все приобретенные предприятия на сегодня признаны банкротами: «Ортэкс» и бугульминская птицефабрика — в ноябре 2020-го, завод по комбикормам — в марте 2021-го, самарская фабрика — в августе 2023 года.

Основной бизнес лениногорского олигарха

Созданная четверть века назад в Лениногорске компания «Ортекс» строила нефтегазовую инфраструктуру для «Татнефти», «Лукойла», «Транснефти», «Роснефти» и «Газпрома». Ее специалисты работали на месторождении «Новатэка», участвовали в стройке ТАНЕКО и других крупных проектах отрасли. У фирмы были большой автопарк в 400 единиц машин, допуск к любым видам строительных работ и собственная аттестованная лаборатория.

В лучшие годы общая выручка бизнесов Ильшата Тукаева превышала 13 млрд рублей. Однако, начиная с 2018-го, у группы компаний начались финансовые трудности. Тот год «Ортэкс» завершила с оборотом в 1,8 млрд и чистой прибылью всего в 200 тысяч, а еще год спустя ушла в минус на 8,1 млн рублей. В прошлом году убыток компании составил 14,5 млн.

В лучшие годы общая выручка бизнесов Ильшата Тукаева превышала 13 млрд рублей. tatarstan.ru, предоставлено для realnoevremya.ru

Новый собственник активов Васько — выходец из компаний, входящих в федеральную группу агропредприятий Виктора Наурузова, которого называют одним из крупнейших производителей мяса в России. Его ГАП «Ресурс» занимает первое место по выпуску мяса бройлера в стране. По данным Национального птицеводческого союза, в 2022 году компания выпустила более 1 млн тонн продукции. Работает под брендами «Благояр», «Дым-Дымыч», «Наша птичка».

Агрогруппа не раскрывает консолидированные финансовые показатели. Однако наибольший оборот среди компаний, входящих в ГАП «Ресурс», имеет московское ООО ТК «Ресурс-Юг» с выручкой в 126 млрд и чистой прибылью в 4 млрд рублей за прошлый год.

Виталий Васько значится совладельцем еще 16 компаний в разных сферах деятельности из десятка регионов России. Наиболее прибыльные из них — логистические операторы «СТШИПП» (296 млн руб.) и «Внешагротранс» (1 млрд руб.), агрокомплекс «Воронежский» (287 млн руб.), мясокомбинат «Регионэкопродукт-Поволжье» (2 млрд руб.). Он известен как основатель «Ростовской зерновой компании «Ресурс» и бывший учредитель ставропольского маслоэкстракционного завода «МЭЗ Ресурс», входящих в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. А брат последнего, Алексей, некоторое время руководил компанией Васько — «Внешагротрансом». Кстати, и коллектив АПК «Воронежский», как сообщали местные СМИ, в этом году начали трудоустраивать в обособленное подразделение «Владимирское» общества «РЗК «Ресурс».

Кроме того, тамбовское АО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс») стало основным кредитором предприятий Тукаева, выкупив права требований к обанкротившемуся татарстанскому миллиардеру у «Россельхозбанка» и Сбербанка.

скриншот realnoevremya.ru информации о Наурузове на сайте ya.ru

Агрогруппа занимает первое место по выпуску мяса бройлера в стране. скриншот realnoevremya.ru видео канала ГАП «Ресурс»/youtube.com/watch?v=iIkWXhzCYKw

Крах бизнес-империи Тукаева

Финансовые проблемы у лениногорского миллиардера, главы бизнес-империи «Ортэкс» Ильшата Тукаева и его партнера из Москвы Рафаэля Фаизова начались еще в 2018 году. Летом 2019-го «Россельхозбанк» — один кредиторов предпринимателей — инициировал процедуру банкротства в ООО «Тимашевская птицефабрика». Долг перед банком составлял более 930 млн рублей.

В октябре того же года, аналогичный иск о банкротстве уже бугульминской птицефабрики ООО «Племрепродукт» подал Сбербанк. За 4 года до этого Тукаев и Фаизов брали кредит на предприятие на сумму 1,4 млрд рублей. Деньги понадобились для развития производства по выпуску яиц (от 80 млн штук в год), но с марта 2019 года компания стала допускать просрочки платежей по займу. В октябре 2020 года поручителя по кредиту Рафаэля Фаизова признали банкротом.

Вторым поручителем выступала головная компания Тукаева «Ортэкс», в ноябре того же года она также была объявлена финансово несостоятельной. Незадолго до этого лениногорская компания сменила прописку на московскую.

В процедуру банкротства бугульминская птицефабрика вошла на фоне возбуждения уголовного дела в отношении директора предприятия Алексея Лиорека, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов на 3,2 млн рублей. Но долг был погашен, и суд прекратил уголовное преследование руководителя предприятия, а позднее Лиорек рассказал «Реальному времени» о причинах бедственного положения фабрики.

Сам Ильшат Тукаев летом 2021 года в эксклюзивной беседе с нашим изданием заявлял о рейдерском захвате «Тимашевской птицефабрики», обвиняя в этом антикризисных менеджеров Анатолия Козловского и Ко, которых сам же привел на предприятие. Примечательно, что спустя 2 года, а именно в 2023-м, в письме нашему изданию руководство фабрики опровергло эти обвинения:



«Тукаев И.Г., прикрываясь терминологией «рейдерства», постарался дискредитировать деятельность новой команды, направленной на сохранение работоспособности предприятия, — заявил на тот момент гендиректор ООО «Тимашевская птицефабрика» Анатолий Козловский, — Попытка Тукаева И.Г. вызвать осуждение общественности, отстранение его от единоличного контроля над активом, предусмотренное процедурой его личного банкротства, связано с сокрытием финансовых махинаций на активах в его пользу, что доказано судами».

«Тукаев И.Г., прикрываясь терминологией «рейдерства», постарался дискредитировать деятельность новой команды, направленной на сохранение работоспособности предприятия, — заявил на тот момент гендиректор ООО «Тимашевская птицефабрика» Анатолий Козловский, — Попытка Тукаева И.Г. вызвать осуждение общественности, отстранение его от единоличного контроля над активом, предусмотренное процедурой его личного банкротства, связано с сокрытием финансовых махинаций на активах в его пользу, что доказано судами».

Юрист Айрат Гатин, представляющий интересы Ильшата Тукаева в суде, заявил «Реальному времени», что ни он, ни его клиент не готовы обсуждать потерю бизнеса и выкуп активов лениногорского олигарха: «Я отвечу так: без комментариев».

Связаться напрямую с Виталием Васько не удалось, а в АПК «Воронежский» сообщили, что не знают такого. Представители «Тимашевской птицефабрики» на запрос издания пока не ответили, а в пресс-службе ГАП «Ресурс» также воздержались от комментариев по сделкам.