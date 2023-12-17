Дмитрий Патрушев: процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц почти завершился

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц практически завершился. По его словам, это позволит скорректировать цены на них.

— В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены, — сказал он.



Помимо этого, Патрушев подчеркнул, что яйца — это сезонный продукт, в это время года их стоимость всегда возрастает. Министр выразил надежду, что после Нового года цены начнут снижаться.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, — цитирует «РИА Новости» слова Патрушева.

Куриные яйца дорожают по всей России. Проблему 14 декабря подняли на прямой линии и пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Он извинился за ситуацию и сказал, что она возникла из-за сбоя в работе правительства. Проблему должны устранить в ближайшее время.

Прокурорам регионов России вместе с управлениями ФАС и иными уполномоченными органами поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц. По выявленным нарушениям примут «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».

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Илина Хакимова