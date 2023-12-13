Майя Кучерская — о том, как стать писателем
Майя Кучерская — писательница, профессор Высшей школы экономики и художественный руководитель литературных мастерских Creative Writing School. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с ней о том, как стать писателем, какими качествами он должен обладать, чего не хватает современным авторам, что читать, чтобы писать, и нужно ли писателю вдохновение. А также из этого выпуска вы узнаете, как развивалось обучение писательскому мастерству в России и в мире, чем американские писательские программы отличаются от российских и почему выход сборника статей «Творческое письмо в России», опубликованного издательством НЛО, — это зарождение исследования литературного письма в нашей стране.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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