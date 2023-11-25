Вышедший на свободу киллер, сериал про пацанов и блогеры: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал выход на свободу Александра Пустовалова, более известного как Саша Солдат. Бывший штатный киллер Ореховской ОПГ сменил внешность и скрылся в неизвестном направлении, опасаясь мести бывших «коллег». Однако освобождение экс-убийцы — далеко не единственная криминальная тема, интересующая наш регион. В лидерах по поиску в интернете вторую неделю подряд находится сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующий о жизни подростков на улице. Что еще интересовало татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

«Слово пацана» вновь забирает большинство позиций топа

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

realnoevremya.ru

Александр Пустовалов (Саша Солдат) вышел из тюрьмы после 24 лет отсидки. Он был штатным киллером Ореховской ОПГ. Убийца, хорошо говоривший на английском и игравший на фортепьяно, расправлялся со своими жертвами при помощи пистолета и удавки. Один из самых разыскиваемых преступников девяностых был также известен тем, что избавлялся от трупов, расчленяя их.

После поимки, в суде, он заявлял: «Все, что докажете, все мое». Со временем оперативникам удалось доказать 22 убийства. Среди жертв был и другой киллер — Александр Солоник, который был убит Солдатом в Греции.

Родственники покойных надеялись, что Пустовалов будет находиться на «пожизненном», но суд учел раскаяние и отправил его в тюрьму на 22 года. В дальнейшем экс-киллера ожидали еще два суда, а срок его заключения увеличился до 24 лет. Он подавал на УДО в 2021 году, но тогда ему было отказано. До 2017 года он считался «злостным нарушителем порядка исполнения наказания», работники ФСИНа считали, что он склонен к побегу и агрессии.

После освобождения Саша Солдат должен был жить в квартире в Москве. Ему нельзя было покидать город в течение нескольких лет, выходить на улицу по ночам, он обязан отмечаться в полиции. Однако в квартиру у парка Фили, где проживает его мать, он так и не приехал. Как сообщает telegram-канал SHOT, он изменил внешность и уехал к жене и ребенку, который родился, когда Пустовалов сидел в тюрьме.

скриншот видео с YouTube от realnoevremya.ru

В сентябре этого года «Слово пацана» на втором фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» признали самым ожидаемым сериалом этого года. В середине октября в интернете появился трейлер этой картины, а вышла она в открытый доступ уже 9 ноября. Драма, которая частично снималась в Казани, рассказывает о подростках с улиц, которые «делили территорию» в стране конца 80-х.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой с просьбой запретить сериал «Слово пацана». Она считает, что проект режиссера Жоры Крыжовникова романтизирует бандитизм.

В обращении детский омбудсмен республики указывает на сюжет кинокартины, который рассказывает историю криминальной казанской ОПГ «Тяп-Ляп». По ее мнению, сериал может повлиять на «неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом, романтизируя образ преступника». Кроме того, «Слово пацана» идеализирует персонажей, считает Волынец.



Кроме сериалов татарстанцев интересовал День матери

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Сильнее других судьба бывшего киллера Саши Солдата интересовала и жителей столицы Татарстана. Что касается «Слова пацана», то сериал также сыскал наибольшую популярность у казанцев. К нему проявляют высокий интерес и жители Нижнекамска. На втором месте по заинтересованности драмой о жизни молодых людей, борющихся за превосходство на улице, оказались жители Набережных Челнов. Следом за челнинцами идут альметьевцы.

Что касается Альметьевска, то жители этого города, как и казанцы, активнее остальных интересовались приближающимся Днем матери. Праздник будет отмечаться в воскресенье, 26 ноября. В остальных случаях граждане из нефтяной столицы республики, как и нижнекамцы или жители автограда, проводили в интернете не особо много времени.

Геннадий Горин вновь покорил YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

realnoevremya.ru

Популярные российские блогеры вновь оказались в лидерах по поисковым запросам на видеохостинге YouTube. Так, например, первое место досталось Геннадию Горину, который с 2022 года проводит прямые эфиры на платформе Twitch.

В 2012 году Геннадию подарили ноутбук, и он стал записывать свои первые видеоролики. В 2017 году в интернете завирусились видеоролики «Не двигайте табуретками» и «А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике?», после чего Геннадий стал интернет-мемом. В 2018 году создал канал на YouTube и быстро начал набирать популярность. В 2019 году получил серебряную кнопку, а в 2020-м — золотую.

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