День в истории 26 ноября: пять лет эксперименту с беспилотниками, день рождения Фешина, юбилей «Шаян ТВ»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 ноября 2023 года
26 ноября в Казани пройдет праздничный концерт, приуроченный к 5-летию детского телеканала «Шаян ТВ», «Рубин» на «Ак Барс Арене» сыграет с «Оренбургом». Сегодня отмечаются Всемирный день информации и День матери в России. Пять лет назад тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев поручил начать эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Иннополиса в Татарстане, 20 лет назад состоялся последний трансатлантический рейс сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Праздничный концерт, приуроченный к 5-летию детского телеканала «Шаян ТВ» в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. На одной сцене соберутся финалисты пятого сезона «Сәйлән» и звезды татарской эстрады: народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева, певица Саида Мухаметзянова и другие. Гостей ждут к 16.00.
- Матч чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и «Оренбургом».
Кто родился: художник Фешин и скульптор Минулина
- 1881 — русский и американский художник Николай Фешин. Уроженец Казани окончил тут художественное училище, которое сейчас носит его имя.
- 1929 — татарский писатель и драматург Шариф Хусаинов. В 1952 году признание получает пьеса «Профессор кияве» («Зять профессора»), а в 1961-м — «Зөбәйдә — адәм баласы» («Зубейда — дитя человеческое») и «Әниемнең ак күлмәге» («Белое платье моей матери»).
- 1937 год — советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза Борис Егоров.
- 1952 — скульптор Асия Минулина. Среди работ — памятники Кул Гали в парке «Тысячелетие», водовозу на улице Горького, благотворителю у Кремля, «Шурале» у театра имени Камала. Также она воссоздавала фонтан в Лядском саду и т.д.
- 1976 — депутат Госсовета Татарстана, директор казанской школы №165, победитель конкурса «Учитель года — 2003» Айдар Шамсутдинов.
- 1980 — директор автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» Антон Сарайкин. С недавних пор является является заместителем исполнительного директора компании по автосборочному производству.
Кто скончался: Браунинг и Бертолуччи
- 1926 — изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Браунинг.
- 2006 — народный писатель Татарстана Мударрис Аглямов.
- 2018 — итальянский режиссер, обладатель «Оскара» за сценарий и постановку эпического байопика «Последний император» Бернардо Бертолуччи.
- 2021 — бывший главный тренер ФК «Зенит», мастер спорта и заслуженный тренер СССР, уроженец Казани Герман Зонин.
- 2022 — министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Праздники: День матери и День переворачивания мира
- Всемирный день информации.
- Международный день Библии.
- Международный день сапожника.
- День матери.
- День работника свеклосахарной отрасли России.
- День борьбы с ожирением.
- День переворачивания мира.
- Всемирный день Льюиса.
События в истории: авиакатастрофа в Бугульме, 55 лет Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступления
- 1394 — Сеул стал столицей Кореи.
- 1894 — в большой церкви Зимнего дворца Санкт-Петербурга обвенчались последний российский император Николай II и принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, в православии — Александра Федоровна.
- 1917 — в Канаде была образована Национальная хоккейная лига (NHL).
- 1925 год — совершил свой первый испытательный полет советский бомбардировщик Туполев ТБ-1 (АНТ-4).
- 1968 — принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
- 1979 — катастрофа Boeing 707 под Таифом, в результате погибли 156 человек.
- 1991 — в Бугульме из-за действий экипажа при посадке разбился самолет Ан-24. Все находящиеся на борту 4 члена экипажа и 37 пассажиров погибли.
- 2003 год — состоялся последний трансатлантический рейс сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».
- 2008 — старт серии терактов в индийском Мумбае, в результате которых погибли 175 человек.
- 2017 — россиянка Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении».
- 2018 — тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Иннополиса в Татарстане.
- 2020 — КАМАЗ запустил первый в стране каршеринг грузовых автомобилей.
- 2021 — уволен директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин. Это стало результатом служебной проверки — ее провели после появления в Сети видео, на котором директор казанского цирка с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет.
- 2022 — композитора из Татарстана Софию Губайдулину номинировали на премию «Грэмми» в номинации «Лучшая современная классическая композиция».
комментарии
Страшное дело...