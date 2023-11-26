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День в истории 26 ноября: пять лет эксперименту с беспилотниками, день рождения Фешина, юбилей «Шаян ТВ»

07:00, 26.11.2023 5

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 ноября 2023 года

День в истории 26 ноября: пять лет эксперименту с беспилотниками, день рождения Фешина, юбилей «Шаян ТВ»
Фото: коллаж realnoevremya.ru

26 ноября в Казани пройдет праздничный концерт, приуроченный к 5-летию детского телеканала «Шаян ТВ», «Рубин» на «Ак Барс Арене» сыграет с «Оренбургом». Сегодня отмечаются Всемирный день информации и День матери в России. Пять лет назад тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев поручил начать эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Иннополиса в Татарстане, 20 лет назад состоялся последний трансатлантический рейс сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Праздничный концерт, приуроченный к 5-летию детского телеканала «Шаян ТВ» в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. На одной сцене соберутся финалисты пятого сезона «Сәйлән» и звезды татарской эстрады: народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева, певица Саида Мухаметзянова и другие. Гостей ждут к 16.00.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • Матч чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и «Оренбургом».

Кто родился: художник Фешин и скульптор Минулина

  • 1881 — русский и американский художник Николай Фешин. Уроженец Казани окончил тут художественное училище, которое сейчас носит его имя.
Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана
  • 1929 — татарский писатель и драматург Шариф Хусаинов. В 1952 году признание получает пьеса «Профессор кияве» («Зять профессора»), а в 1961-м — «Зөбәйдә — адәм баласы» («Зубейда — дитя человеческое») и «Әниемнең ак күлмәге» («Белое платье моей матери»).
  • 1937 год — советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза Борис Егоров.
  • 1952 — скульптор Асия Минулина. Среди работ — памятники Кул Гали в парке «Тысячелетие», водовозу на улице Горького, благотворителю у Кремля, «Шурале» у театра имени Камала. Также она воссоздавала фонтан в Лядском саду и т.д.
  • 1976 — депутат Госсовета Татарстана, директор казанской школы №165, победитель конкурса «Учитель года — 2003» Айдар Шамсутдинов.
взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru
  • 1980 — директор автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» Антон Сарайкин. С недавних пор является является заместителем исполнительного директора компании по автосборочному производству.

Кто скончался: Браунинг и Бертолуччи

  • 1926 — изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Браунинг.
  • 2006 — народный писатель Татарстана Мударрис Аглямов.
  • 2018 — итальянский режиссер, обладатель «Оскара» за сценарий и постановку эпического байопика «Последний император» Бернардо Бертолуччи.
  • 2021 — бывший главный тренер ФК «Зенит», мастер спорта и заслуженный тренер СССР, уроженец Казани Герман Зонин.
  • 2022 — министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Праздники: День матери и День переворачивания мира

  • Всемирный день информации.
  • Международный день Библии.
  • Международный день сапожника.
  • День матери.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • День работника свеклосахарной отрасли России.
  • День борьбы с ожирением.
  • День переворачивания мира.
  • Всемирный день Льюиса.

События в истории: авиакатастрофа в Бугульме, 55 лет Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступления

  • 1394 — Сеул стал столицей Кореи.
  • 1894 — в большой церкви Зимнего дворца Санкт-Петербурга обвенчались последний российский император Николай II и принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, в православии — Александра Федоровна.
  • 1917 — в Канаде была образована Национальная хоккейная лига (NHL).
  • 1925 год — совершил свой первый испытательный полет советский бомбардировщик Туполев ТБ-1 (АНТ-4).
скриншот realnoevremya.ru с rostec.ru
  • 1968 — принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
  • 1979 — катастрофа Boeing 707 под Таифом, в результате погибли 156 человек.
  • 1991 — в Бугульме из-за действий экипажа при посадке разбился самолет Ан-24. Все находящиеся на борту 4 члена экипажа и 37 пассажиров погибли.
  • 2003 год — состоялся последний трансатлантический рейс сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».
  • 2008 — старт серии терактов в индийском Мумбае, в результате которых погибли 175 человек.
  • 2017 — россиянка Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении».
  • 2018 — тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Иннополиса в Татарстане.
realnoevremya.ru/Дарья Турцева
  • 2020 — КАМАЗ запустил первый в стране каршеринг грузовых автомобилей.
  • 2021 — уволен директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин. Это стало результатом служебной проверки — ее провели после появления в Сети видео, на котором директор казанского цирка с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет.
  • 2022 — композитора из Татарстана Софию Губайдулину номинировали на премию «Грэмми» в номинации «Лучшая современная классическая композиция».
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 ноя
    у кого-то сегодня двойной праздник;)
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  • Анонимно 26 ноя
    Всех мам с праздником!
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    Анонимно 26 ноя
    Суррогатные матери, интересно, тоже празднуют?
    Страшное дело...
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    Анонимно 26 ноя
    Зачем так все извращать
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    Анонимно 26 ноя
    Суррогатная мать - не мать ребенку, а инкубатор, нр у каждой суррогатной матери должны быть свои дети, они такие же матери как и другие, имеют право праздновать
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