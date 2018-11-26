Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет.

Он скончался после продолжительной болезни, сообщает Rai News 24.

Бертолуччи — обладатель «Оскара» за сценарий и постановку эпического байопика «Последний император» (1987 год). Его дебютом в кино считается лента «Конформист» (1970). Мировую известность режиссеру принесли такие картины, как «Маленький Будда» (1993), «ХХ век» (1976).

Бертолуччи также был награжден почетным «Львом Святого Марка» и «Золотой пальмовой ветвью» Каннского фестиваля за вклад в кинематограф.