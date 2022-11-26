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Композитора Софию Губайдулину номинировали на премию «Грэмми»

17:57, 26.11.2022
Композитора Софию Губайдулину номинировали на премию «Грэмми»
Фото: tatarstan.ru

Композитора Софию Губайдулину номинировали на премию «Грэмми». Сегодня Национальная академия искусства и науки звукозаписи США презентовала окончательный список участников.

В числе претендентов на награду — произведение «Гнев Божий» в исполнении оркестра Гевандхауза под руководством Андриса Нельсонса (Gubaidulina: The Wrath Of God; Sofia Gubaidulina, composer (Andris Nelsons & Gewandhausorchester).

София Губайдуллина представлена в номинации «Лучшая современная классическая композиция». Церемония пройдет в Лос-Анджелесе 5 февраля 2023 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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