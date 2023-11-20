Фаниль Аглиуллин: «Границу с Башкортостаном установили по фарватеру реки Белой»

Министр Минземимущества РТ — о завершении работы по установлению границ Татарстана с соседними регионами

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

В Татарстане завершается объемная работа по установлению границ республики с соседними регионами. В ходе этой деятельности выявили свыше 570 проблемных участков на протяжении более 3,3 тысячи километров границы. Спорные моменты возникали в основном из-за расхождений в картах и планах субъектов, когда, к примеру, менялись русла рек, течение которых определяло пределы регионов. Но на сегодня все вопросы сняты, на очереди лишь внесение в ЕГРН границы с Кировской областью. Подробнее об этом в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.



Около 570 проблемных участков на границе Татарстана

В рамках внедрения в России цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) до 1 января 2024 года мы должны наполнить Единый государственный реестр недвижимости необходимыми сведениями. Это один из важнейших блоков, который включает в себя ряд направлений, в том числе завершение работы по описанию местоположения границ между субъектами страны.



Татарстан имеет административные границы с восемью субъектами России. Для разрешения вопросов по спорным границам между республикой и сопредельными субъектами в 2006 году была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители 22 органов государственной власти РТ. Полномочиями на реализацию мероприятий по установлению границы наделили нас — Министерство земельных и имущественных отношений РТ, непосредственным исполнителем технологических, картографических и землеустроительных работ с 2019 года назначен Фонд пространственных данных РТ.

Татарстан имеет административные границы с восемью субъектами России. realnoevremya.ru

Исполнителями и рабочей группой проведена большая работа по установлению местоположения границы и решению спорных вопросов с соседними регионами. На протяжении более 3,3 тысячи километров границы выявлено около 570 проблемных участков, решения по которым принимались на основе архивных данных, сведений из ЕГРН, картографических материалов и ортофотопланов разных лет, в том числе учитывались реальные исторически сложившиеся конфигурации границ между субъектами.

Как река сместила границу между Татарстаном и Башкортостаном

В основном спорные моменты возникали из-за расхождения картографических материалов соседствующих субъектов. Были вопросы и по не учтенным на картах землям, анклавам. Еще один пример расхождения — изменение русла рек. Часто граница между субъектами проходит по течению рек, появляются старицы. И картографические данные прошлых лет, опирающиеся на старое течение реки, становятся неактуальны.

К примеру, река Белая, находящаяся на границе между Татарстаном и Башкортостаном, вовсе изменила течение, и самые сильные смещения береговых линий местами составили более 200 метров. В данном случае было решено установить границу не по течению, а по существующему фарватеру реки.

В целом к решению каждого проблемного участка подходили отдельно, изучали не только имеющиеся материалы, но и проводили переговоры с представителями органов местного самоуправления, главами сельских поселений и местными жителями.

Еще один пример расхождения — изменение русла рек. Часто граница между субъектами проходит по течению рек, появляются старицы. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

На очереди — граница с Кировской областью

В ходе разработки проектов границ все спорные вопросы по границам согласованы. Соглашения об установлении местоположения границы Татарстана со всеми восемью смежными субъектами утверждены Государственным советом РТ, семь границ внесены в ЕГРН:

Республика Башкортостан: протяженность границы — 498 км (внесена в ЕГРН 02.11.2022);

протяженность границы — 498 км (внесена в ЕГРН 02.11.2022); Республика Марий Эл : протяженность границы — 334 км (внесена в ЕГРН 10.01.2023);

: протяженность границы — 334 км (внесена в ЕГРН 10.01.2023); Оренбургская область : протяженность границы — 198 км (внесена в ЕГРН 11.08.2022);

: протяженность границы — 198 км (внесена в ЕГРН 11.08.2022); Самарская область : протяженность границы — 393 км (внесена в ЕГРН 17.03.2023);

: протяженность границы — 393 км (внесена в ЕГРН 17.03.2023); Удмуртская Республика : протяженность границы — 813 км (внесена в ЕГРН 08.09.2023);

: протяженность границы — 813 км (внесена в ЕГРН 08.09.2023); Ульяновская область : протяженность границы — 381 км (внесена в ЕГРН 23.03.2023);

: протяженность границы — 381 км (внесена в ЕГРН 23.03.2023); Чувашская Республика: протяженность границы — 554 км (внесена в ЕГРН 12.07.2023). Соглашения об установлении местоположения границы Татарстана со всеми восемью смежными субъектами утверждены Госсоветом РТ. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

На очереди внесение в ЕГРН границы с Кировской областью, протяженность которой составляет 228 км. Работы начались в 2020 году, в настоящее время землеустроительное дело направлено на государственную экспертизу в Росреестр, в ЕГРН границу планируется внести до конца текущего года.



Наличие в ЕГРН сведений о границах способствует эффективному управлению земельными ресурсами, объектами недвижимости и инфраструктурными проектами. Информация о границах также нужна для правильного формирования налоговой базы и решения земельных споров.