К российскому золоту: в казанской Академии тенниса завершился чемпионат России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru федерацией тенниса Татарстана

В первый день октября в казанской Академии тенниса завершился чемпионат страны по теннису. Татарстан завоевал золото усилиями Виктории Михайловой (парный разряд), серебро в одиночке и миксте, и первое место в парном разряде Марата Шарипова. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».



Алга, Елгин!

Выступления татарстанских спортсменов на домашнем чемпионате страны следует признать отличным. Золото в парном разряде у казанца Марата Шарипова, который завоевал его, выступая с рязанцем Егором Агафоновым. В финале они переиграли Евгения Тюрнева из Всеволожска, Ленинградской области и «мастерса» мирового тенниса, Михаила Елгина из Сочи, которому через две недели исполнится 42 года. «Мастерсами», помимо названий теннисных турниров, принято называть ветеранов спорта, так вот Елгин это гранд-«мастерс».

— Михаил, вы уже давно играете в казанских турнирах, являясь их ветераном. Знатоки тенниса, давно следящие за нашими соревнованиями, удивились, снова обнаружив вас в сетке одиночного турнира. Потому, что, вроде бы, сами обмолвились, что перешли на тренерскую работу.

— За ветерана вам особая благодарность (смеется). Да, у вас правильная информация, лет пять тому назад я решил сделать паузу в личной карьере. Не играл в итоге года два, в это время немного потренировав. Потом решил заново начать карьеру, получилось удачно и я до сих продолжаю играть.

— А вы играли еще в КСК УНИКС, или уже застали те турниры, которые проходили на площадке «Баскет-Холла»?

— По-моему, я сумел застать соревнования и там, и там. Но это было очень давно, когда турниры здесь проходили на уровне РТТ.

— Достоинства и недостатки вашего партнера?

— Начну с себя. Недостатков у меня нет, я играю идеально. (Произносится это все с абсолютно серьезным лицом. Кудрявцев начинает смеяться, и тут Елгин также не выдерживает, и улыбается). Ну, а если серьезно, то я считаю, что сильные стороны Сани — это первая подача и сильная игра на задней линии. Которую он, к сожалению, сегодня не показал.

предоставлено realnoevremya.ru федерацией тенниса Татарстана

Бочка меда

Это интервью, со всеми обращениями к Елгину, как к ветерану тенниса, было взято автором в 2011 году для сайта международного турнира «Кубок Казанского Кремля», в пресс-центре которого я работал, а Елгин тогда занял второе место в парном разряде с Александром Кудрявцевым, давно уже завершившим свою карьеру, несмотря на то, что он младше Елгина на четыре года. Даже тренер сборной России Игорь Куницын, которого теннисная общественность поздравляла 30 сентября с 42-летием, и тот старше Елгина на две недели. Соперники Елгина по финалу — Агафонов и Шарипов были моложе его на 21 год, каждый, иными словами, в дети годились, не родившись тогда, когда Елгин уже начал приезжать в Казань на турниры на площадке КСК «УНИКС». Кстати, в качестве зарисовки, Елгин пробежался за своей жилеткой, которую оставил на трибунах, поскольку ему необходимо было играть парный финал на другом корте. И где-то в это же время два молодых теннисиста, которым необходимо было подняться на второй этаж по лестнице, обменялись шуткой: «Зачем бесплатно двигаться»?

Хотя пользоваться лифтами в Казанской академии тенниса в день финалов бывает чревато. Опять же из теннисной практики вашего корреспондента есть воспоминание, когда беларус Александр Бурый и словак Игор Зеленай застряли в лифте перед парным финалом. Примерно на полчаса. Подтянутым и находящимся в отличной форме теннисистам можно было бы преодолеть ступени трехэтажного здания в 30 секунд неспешным шагом, но они выбрали иной путь. Правда, они не потеряли самообладания, и тут же устремили внимание к своим телефонам, да еще и Бурый через стекло лифта поинтересовался — «Вылетел ли в Казань Александр Лукашенко»? Все потому, что я сообщил ему, что президент Беларуси уже в курсе произошедшего инцидента.

Забывший само понятие «ветеран» Елгин играл в Казани только пару, поэтому самым возрастным участником турнира в одиночном разряде был 37-летний Иван Неделько из Санкт-Петербурга, но он уступил будущему чемпиону в парном разряде Агафонову.

Кстати Агафонов и Тюрнев встречались в финале парного разряда сразу после того, как рубились в финале одиночки, по итогам которой сильнее оказался Тюрнев. Получается, что Агафонов с помощью хозяина корта Шарипова взял реванш. Что касается Марата, то он повторил успех прошлого сезона, когда в паре с Алибеком Качмазовым обыграл Игоря Кудряшова и Данилу Спасибо.

Сейчас от Шарипова ждали успеха и в личном разряде, но, будучи сеяным первым, он уступил в первом же круге многоопытному казанцу Тимуру Киямову, получившему уайлд-кард для выступления в основной сетке. Киямов, сам большой мастер парного разряда (лучше всего у него получалось с экс-тольяттинцем Александром Боборыкиным), сейчас составил дуэт с Аристархом Сафоновым, и они дошли до «бронзового» матча, в котором уступили москвичам Антону Чухову и Игорю Кудряшову. Ну, как «москвичам», любители тенниса помнят Кудряшова еще как уфимца, воспитанника школы, в которой плодотворно работала тренер Нина Рогова, а свои первые шаги делал Андрей Черкасов. Но и Кудряшов, и Евгений Филиппов, воспитанник в рязанской «Академии имени Николая Озерова», и экс-ростовчанин Аристарх Сафонов, сейчас выступающий за подмосковное Раменского, переехали либо в столицу, либо поближе туда, за условиями, спаррингами, работе с опытными тренерскими кадрами, что как-то легче дается в случае, если базируешься в районе МКАД.

предоставлено realnoevremya.ru федерацией тенниса Татарстана

Татарстан как «очаг сопротивления» столице

Практика проведения в чемпионатах России матчей за третье место и во второй раз сыграла против хозяев корта, когда в одиночном разряде альметьевец Илья Симакин уступил москвичу Владимиру Королеву. Любопытно, что между ними совсем невеликая разница в рейтинге, Симакин изначально был пятым, Королев — шестым, но зато большая разница в возрасте, поскольку москвичу исполнилось 28, а альметьевцу только предстоит отметить 20-летие. Проводись соревнования по правилам Большого шлема, то были бы у нас еще две бронзы. Когда я в беседе с Геннадием Жуковым, председателем тренерского совета, и члена правления федерации тенниса России, посетовал, что все татарстанцы играют в парах с представителями других регионов (Симакин играл с Константином Жженовым, чей знаменитый дед Георгий Жженов, был легендой советского актерского цеха), Геннадий Кимович отшутился, что медалей может быть в два-три раза больше. Увы, не случилось.

Зато в женском разряде одна только Виктория Михайлова принесла Казани три награды. Вместе с москвичкой Екатериной Казионовой завоевала золото, в миксте была второй, играя с Королевым, победили Агафонов и Мария Ткачева из Екатеринбурга. С Ткачевой Михайлова играла еще и личный финал, и тоже уступила. И если гостья из Екатеринбурга вышла затем в фойе, чтобы обняться со своим молодым человеком, попутно жалуясь, что «я умираю, у меня всё болит, спина так уж вся», то Михайлова, собравшись с силами, пошла играть пару.

Кстати, в том турнире, который запомнился неприятным инцидентом с остановкой лифта, принимали участие Даниил Медведев и Карен Хачанов, Аслан Карацев и Константин Кравчук, молдаванин Албот, литовец Беранскис, немец Камке, экс-украинец из Казахстана Недовесов, беларус Сидоренко, защищавший цвета Франции и грек Каловелонис, выступавший за Россию. Сейчас же в Казани было как-то грустно, особенно в отношении девушек. Все-таки Марат Шарипов по рейтингу 14-й, Тюрнев и Филиппов входят в 20-ку сильнейших, но среди девушек лучшая по рейтингу из участниц занимала 41 место в стране. Это партнерша Михайловой по парному финалу Казионова.

предоставлено realnoevremya.ru федерацией тенниса Татарстана

Ковшик дегтя

Разве что участием Полины Скопинцевой, дочери хоккеиста «Крыльев Советов», тренера московского «Динамо» Андрея Скопинцева, и Миланы Цулыгиной, дочери хоккеиста и тренера «Салават Юлаева», Николая Цулыгина, поигравшего за «Ак Барс». Нины Рудюковой из Тольятти, игравшей вместе с братом Ильей (единственный в таком роде семейный дуэт), воспитанники школы, которую возглавляет главный судья турнира Андрей Зимин, эксклюзивное интервью с которым находится на грани расшифровки. У мужчин, помимо внука Жженова, были еще любопытне персонажи, как Джорджо Бинда из Саранска, младший брат Александра Бинды, их отец Витторио родом из Италии, или же Александр Вихлянцев из Волгограда, младший брат Натальи Вихлянцевой. Тот же Алибек Качмазов выиграл в прошлом году золото с Шариповым, а теперь попал в первую мировую сотню, и все, «сюда я больше не ездок».

А уж у девушек «прямо сейчас» было грустно от нехватки носительниц громких имен, знакомых не только фанатам тенниса, но и «широким слоям» болельщиков. Мы, конечно же, вместе с федерациями тенниса России и Татарстана присоединяемся к поздравлениям в адрес казаночки Виктории Кудерметовой, выигравшей полумиллионник в Токио, болеем за всех тех, кто доигрывает международный сезон, но хотелось бы на чемпионате России в столице Татарстана видеть хотя бы представительниц «второго эшелона» национального тенниса. Может, тогда ругались бы на кортах поменьше, все-таки, у «королев» тенниса должно быть несколько иное воспитание, чем у отдельных «фрейлин».