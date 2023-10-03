В чем провинились татарские муллы и за что их так наказали?

Со своим главным идейным конкурентом, православием, советское государство боролось на протяжении всего существования. Вторая по количеству последователей религия в СССР — ислам — также не избежала преследования. Как в этих условиях выживали татарские муллы, которых, по разным подсчетам, на начало 1920 годов насчитывалось от 2 до 4 тысяч? Об этом продолжает рассказывать кандидат исторических наук, специалист по истории мусульманского духовенства 1920—1930 годов Ильнур Миннуллин в интервью своей коллеге, доктору исторических наук, главному научному сотруднику Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилии Габдрафиковой.

История репрессий — одна из самых болезненных тем в истории нашей страны. Не все так однозначно, невозможно окрасить все только черным или белым цветом. Кто управлял этим и кто управлялся? Мы продолжаем беседу с историком-марджанистом Ильнуром Миннуллиным о мусульманских деятелях в первые годы советской власти.

«Внутренние противоречия и группы»

— До революции у политической полиции было такое понятие — «негласное наблюдение» за не совсем благонадежным человеком. В советское время, конечно же, продолжали применяться все эти инструменты и методы работы. Доносы доросли до невероятных масштабов. Как это было в Татарстане в 1920-е годы?

— Уже по материалам 1923—1924 годов видно, что государственные органы вели постоянное наблюдение за мусульманскими (мухтасибатскими) съездами и поддерживали малейшие разногласия среди разных слоев духовенства. При освещении этой проблемы они включали даже в материалы съезда специальную графу — «внутренние противоречия и группы».

— А много было «внутренних противоречий»?

— Если смотреть по документам, то, на самом деле, среди «молодых» и «старых» мулл было лишь разное отношение к деятельности махаллей в современных условиях, но не к догматической стороне религии.

Конечно, у партийных органов был свой взгляд на это. Они считали, что в 1923—1925 годах обновленчество особо не развивалось, а вот уже с 1926 года «разгорелась» настоящая борьба между прогрессистами и реакционерами. Но, по факту, все сводилось только к отдельным выступлениям на собраниях духовенства.

По документам мы видим, что в этот период появляются заявления об опасности прогрессистов по сравнению с реакционерами, которые пассивны в своей деятельности.

Казанский кремль. 1930 год. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/ татаровед.рф

— Сначала «прогрессистов» всячески поддерживали и использовали в качестве инструмента в борьбе со старыми, возрастными муллами. А потом и их самих объявили «опасными элементами»?

— Да, уже в 1927—1928 годах разделение мулл в документах партийных и государственных органов практически отсутствует. С этого времени все служители культа представляют для власти единую силу.

«В этот период религиозная деятельность была приравнена к антиколхозной»

— И с 1927 года, вы сказали, идет сокращение строительства мечетей и собственно махаллей. Они начинают закрываться… План был уже выполнен. За 1920—1930-е годы сколько всего татарских мулл репрессировали? И с какой формулировкой обычно их арестовывали?

— До сих пор нет точных сведений о количестве исламских деятелей ТАССР, попавших под каток политических репрессий 1920—1930-х годов. В связи с отсутствием какого-либо статистического материала я не задавался этим подсчетом.

Закабанная мечеть Казани была построена в 1920-е годы. Конечно, о строительстве задумались еще до 1917 года, но завершили только спустя несколько лет. Никто тогда не думал, что совсем скоро повсеместно начнут закрывать мечети...

Но приблизительные данные дает «Книга Памяти жертв политических репрессий. Республика Татарстан». Это печатное издание легло в основу различных электронных баз данных. Наиболее полная и информативная база данных на сегодня — base.memo.ru. Поисковый запрос с фильтрами «Книга Памяти Республики Татарстан» и по «профессии» «мулла» (а также «мухтасиб», «имам», «служитель культа», «муэдзин», «азанчи») выдает данные о 1000 человек.

— Мы говорили, что мулл и других мусульманских религиозных служителей в ТАССР в этот период было почти 4 тысячи человек. Значит, приблизительно 3 тысячи из них либо убыли по естественным причинам (смерть, отъезд в другой регион), либо серьезно отошли от религиозной службы, избежали репрессий… Либо среди репрессированных не указана их профессиональная специфика.

— Да, возможны все причины. Вообще, первая волна массовых репрессий против духовенства началась в самом конце 1920-х годов, когда начались форсированные преобразования всех сфер жизни страны. Важным препятствием на этом пути власти считали религию, священнослужителей и простых верующих.

предоставлено realnoevremya.ru из фондов Национального музея РТ

Наибольшие последствия проводимая политика имела в сельской местности, где коллективизация и связанные с ней эксцессы ломали традиционный уклад жизни, разрушали крестьянское общинное мировоззрение, в том числе и приверженность населения религии.

Практически все осужденные в 1929–1932 годах муллы обвинялись в противодействии колхозной и другим хозяйственным кампаниям и в организации с этой целью кулацких группировок. В этот период религиозная деятельность была фактически приравнена к антиколхозной, особенно в тех случаях, когда не было засвидетельствовано фактов участия религиозных деятелей в сопротивлении созданию колхозов.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов ОГПУ ТАССР сфабриковало несколько групповых дел. Репрессии были начаты на основе директив о массовой операции по ликвидации кулачества и охватили все районы республики.

Например, в сентябре 1931 года Татотдел ОГПУ завершил следствие по делу так называемой «контрреволюционной буржуазно-националистической религиозной повстанческой организации» в Мамадышском, Сабинском и Рыбно-Слободском районах.

Одним из главных моментов в обвинительном заключении все равно стало стремление связать антиколхозные настроения с религиозным движением, сопровождавшимся требованиями возвратить мечети и освободить арестованных духовных лиц.

В соответствии с существовавшей практикой дело обычно формировалось вокруг одной крупной и известной фигуры, устанавливались все профессиональные и непрофессиональные связи и фигурантов объединяли в одну организацию.

«Мулльско-купеческие группы Казани»

— Но были ведь и городские муллы, их в чем обвиняли?

— Безусловно, директивы ОГПУ коснулись не только села. Учитывая «оживление городской контрреволюции», предполагалось активизировать работу и в городах. Параллельно с этими операциями Татотдел ОГПУ готовил новую репрессивную кампанию против влиятельных казанских имамов и буржуазии, объединенных в «мулльско-купеческую группу Казани».

По типичному сценарию это дело формировалось вокруг известного общественного деятеля, в данном случае — казанского мухтасиба, имам-хатыба Мухаметсадыка Иманкулова.

В результате массовых репрессий конца 1920-х — начала 1930-х годов было физически уничтожено или устранено значительное количество духовенства всех конфессий по всей республике.

Только «тройка» ГПУ-НКВД ТАССР в 1929—1938 годов осудила 802 представителей мусульманского духовенства Татарской АССР.

Хотя некоторые муллы возвратились на родину из концлагерей и ссылок, многие из них уже не исполняли прежних обязанностей. Все они в середине 1930-х годов стали жертвами еще более суровых репрессий.

— 1920-е годы были своеобразным «прологом», «подготовкой» к 1937 году...

— Можно и так выразиться. В 1936 году началось беспрецедентное наступление, было уничтожено почти все руководство мусульманских организаций. Разгром ЦДУМ и его членов позволил приступить к ликвидации мулл по всей стране. В том же году началось уголовное преследование и исламских деятелей Татарской АССР, одним из громких примеров чего стало «дело Атласова».

Хади Атласи (1876—1938) предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/ татаровед.рф

— Трагедия альметьевского муллы Хади Атласи еще и в том, что его и в царское время лишали должности из-за доносов. И он с 1909 года уже не был муллой. А на склоне лет снова столкнулся с этим, тяжелее всего пришлось его семье, детям. Я читала воспоминания дочери, как ее даже в Симферополе узнали люди из Бугульминского края, она с ними по-дружески пообщалась. А на следующий день ее исключили из учебы…

— Да, таких случаев, к сожалению, было много. К 1937 году репрессии ужесточились по всему СССР, сильно пострадало духовенство всех конфессий.

В Татарской АССР к высшей мере наказания были приговорены известные мусульманские деятели Татарии — мухтасиб Дубъязского района Шамсутдинов, мухтасиб Арского района Гариф Уразгильдеев, бывший имам Казани Вахитов.

К тому времени было практически уничтожено руководство ЦДУМ. В 1936 году расстреляли казия ЦДУМ Мухлиса Буби, а в 1937 году в Москве — имама соборной мечети Абдуллу Шамсутдинова, в 1938 году приговорили к высшей мере практически все руководство Духовного управления.

Несмотря на некоторое общее снижение масштабов репрессий, в 1938 году появляются новые тенденции в карательной политике по религиозно-национальным мотивам.

Продолжение следует...