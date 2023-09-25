На участке М-7 возле Челнов образовалась 15-километровая пробка из-за ДТП с большегрузами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане на участке трассы М-7 возле Набережных Челнов образовалась 15-километровая автомобильная пробка. Причиной стала утренняя авария на мосту через Каму, в которой сгорели два большегруза.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил столкновение со стоящим у обочины автомобилем «Газель», который был вынужден остановить движение из-за закончившегося автомобильного топлива.



В настоящее время затор начинается на 1 023-м километре автодороги и заканчивается только на самом мосту.

скриншот realnoevremya.ru сервиса «Яндекс.Карты»

В результате ДТП оба автомобиля загорелись. В пресс-службе МВД по Татарстану уточнили, что один из водителей с ожогами разной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Максим Кокунин