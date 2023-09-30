Татарские богословы в «Мустафад ал-ахбар» Шигабутдина Марджани, часть 2

К важным трудам Шигабутдина Марджани относят произведение «Мустафад ал-ахбар» по истории булгар и татар. Наряду с различными источниками в основу исследования легли богословские книги. Просветитель не просто цитировал их, но и проверял информацию на достоверность, сопоставлял и сравнивал факты, делал выводы об их авторах и трудах, продолжает рассказывать в блоге «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории религий и общественной мысли им. Я.Г. Абдуллина Рамиль Адыгамов.

Богословие в Золотой Орде

Среди богословов золотоордынского периода Ш. Марджани первым упомянул Бурхан ад-Дина Ибрахима ибн Хидра ал-Булгари ал-Ханафи. Он указывает, что этот человек был автором книги «Усул алХусами», которая была завершена, в третий день месяца раби‘ ал-аввал 751 г. (1350 г.).

Следующий богослов этого периода, упомянутый у Ш. Марджани, — Абу Мухаммад Садр ибн ‘Ала ад-Дин ал-Булгари. Марджани сообщает, что одним из его учеников был Тадж ад-Дин Ибрахим ибн Мухаммад, получивший от него иджазу в конце рукописи книги «Усул», принадлежащей перу Фахр ал-Ислама, которая датирована 22 шаввала 766 г. (11 июля 1365 г.).

Далее следует известный суфий ходжа Хасан ибн ‘Умар ал-Булгари, который был мюридом шейха Са‘д ад-Дина ал-Хамави. Марджани указывает, что он был родом из города Канджа в Азербайджане, но благодаря тому, что долгое время прожил в Булгаре, стал известен как «булгари».

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Следующий — Бурхан ад-Дин Ибрахим ибн Йусуф ал-Булгари. В «Кашф аз-зунун» указано, что он был автором книги «Шарх адаб ас-сахаиф». Также сказано: «Для книги «Фусул ан-насафи» был написан комментарий Бурхан ад-Дином ал-Булгари».

Далее — известный ханафитский богослов Наджм ад-Дин Абу ар-Раджа’ Мухтар ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Казани ал-Ханафи, известный как аз-Захиди. Он является автором «ал-Кинйа» и комментария к «Мухтасар ал-Кудури». Известен тем, что в честь хана Береке трактат назвал свой трактат «Рисала-и насырийа». Умер в 688 г. (1289 г.).

О следующем богослове известно лишь имя — Ахмад ибн Махмуд ал-Джунди, а также наименование его труда — комментарий к «Мисбах», принадлежащему перу Матрази, и названный «Макалид». Ш. Марджани указывает, что часть книги была написана в 751 г. (1350 г.), а, следовательно, автор относится к ученым XIV века.

Далее следует Кутб ад-Дин Мухаммад ибн Мухаммад ар-Рази аш-Шафи‘ий. Марджани сам указывает, что его происхождение связывают с городом Рейем, а, следовательно, и его включение в список богословов Булгарии вызывает вопрос. Известно, что этот человек был автором «Китаб ал-мухакамат», «ар-Рисала ал-ма‘мула», комментатором «ал-Матали‘», «аш-Шамсиййа», «ал-Хави ас-сагир», посвященных проблемам шафиитского фикха.

Следующий — Ахмад ибн Шамс ал-А’имма ас-Сараи. Информация об этом человеке практически отсутствует. Марджани, со ссылкой на Ибн ‘Арабшаха, приводит следующую цитату: «Он повелитель слов арабского, персидского и тюркского языков. Он был очень удивительным человеком для своего времени. Даже Тамерлан пригласил его в Самарканд».

Одним из наиболее известных богословов, упомянутых в «Мустафад…», является Са‘д ад-Дин Мас‘уд ибн ‘Умар ал-Хорасани ан-Насаи аш-Шафи‘и, известный как ат-Тафтазани, автор комментария к «‘Ака’ид ан-Насафи», а также многих других книг. Несмотря на известность богослова, вызывает вопрос его причисление к ученым Булгарии. Нисба ат-Тафтазани указывает на то, что он происходил из деревни Тафтазан, находящейся в иранской провинции Северный Хорасан.

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О следующем богослове информации довольно мало — Камал ад-Дин ал-Худжанди. Со ссылкой на неизвестного автора Сеида Ракима Марджани приводит цитату:

«Когда войско хана Токтамыша направлялось в Табриз, уважаемый шейх Камал ад-Дин находился в этом городе. Когда же город был захвачен, то по велению хана Токтамыша он был доставлен в столицу Дешт-и кипчака Сарай».

Видимо, появление этого ученого в Сарае и стало причиной включения в данный список.

Далее — Хафиз ад-Дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Шихаб ибн Йусуф ал-Хаваризми ал-Кардари, известный как Ибн ал-Баззаз. Является известным ханафитским богословом. Он умер в возрасте 80 лет в 827 г. (1423 г.). Татарский богослов и история сообщают, что этот человек не только путешествовал по Булгарии, Крыму, Византии, но и долгое время прожил в Булгаре. Известен своим сборником фетв «Фатава Базазийа».

О следующем богослове — ‘Исаме ибн ал-Малике ал-Маргинани — известно то, что он был сыном автора «ал-Хидайа». Он был факихом, ученым и поэтом. Марджани приравнивает его к Хафиз ад-Дину ибн ал-Баззазу и пишет о соперничестве между этими двумя учеными.

Далее упоминается Шихаб ад-Дин Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Абдуллах ал-Кураши ад-Димашки, известный как Ибн ‘Арабшах. Как указывает татарский богослов и историк, он родился в Дамаске в 791 г. (1388 г.) и умер в 954 г. (1547 г.). По всей видимости, либо сам Марджани допустил неточность, либо это является опечаткой. Известно, что Ибн ‘Арабшах умер в 854 г. хиджры, что соответствует 1450 г. Он был факихом, знатоком литературы, поэтом, историком и этнографом, много путешествовал по Булгарии, Ираку, Хорасану, Византии, Мавераннахру и Хорезму. Его перу принадлежит книга «‘Аджа’иб ал-макдур фи наваиб (фи ахбар) Таймур».

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О следующем богослове — Мухаммаде ал-Булгари — известно только то, что он является автором небольшой книги наставлений и проповедей «Хазинат ал-‘улама ва зинат ал-фукаха», содержащий хадисы и предания.



Среди богословов Казани и Булгара Ш. Марджани также приводит Касима ибн Ибрахима ал-Казани, известного как Шейх ‘Азизан и который был мюридом Вали ‘Азизана ал-Кухзари. Однако его нельзя отнести ни к булгарскому, ни к золотоордынскому периоду, так как известно, что он умер в 998 г. (1589 г.) в Кримне, деревне между Бухарой и Самаркандом.

Изучая данный раздел «Мустафада…», мы можем открыть для себя нового Ш. Марджани. Марджани — глобалиста, человека, который смотрит на историю тюркских государств, рассматривая их в качестве мировой державы, оказавшей влияние на ход истории многих регионов. Для него не принципиально происхождение перечисленных богословов, поскольку они жили и творили на территории Булгара и Золотой Орды, он всех их называет булгарскими богословами. Анализ раздела о богословах Булгарии и Золотой Орды показывает и связь региона с другими регионами мусульманского мира, и вклад булгарских богословов в мусульманскую науку.