«Есть одна проблема, которая не решается»: в Казани готовятся к старту отопительного сезона

Городские власти научились нормально открывать отопительный сезон, но…

В Казани почти все дома готовы к отопительному сезону. На данный момент этот показатель составляет 99,38% многоквартирных домов — 5 883 из 5 956 объектов. Планируется, что тепло придет в квартиры жителей столицы Татарстана в конце сентября. Как говорит председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаил Застела, казанские чиновники уже научились нормально открывать сезон подачи тепла, но они никак не могут решить проблему с управляющими компаниями и набором персонала. В разговоре с «Реальным временем» эксперт объяснил, ждать ли проблем с отоплением, вырастут ли тарифы за ЖКУ и какой недостаток есть у котельных на крышах.



Тепло дадут, когда на улице будет +8



Как сказал на аппаратном совещании в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, на сегодняшний день в Казани к началу отопительного сезона готовы 99,38% многоквартирных домов — 5 883 из 5 956 объектов, а его старт намечен на третью декаду сентября.



— Начало отопительного сезона в Казани будет объявлено при достижении среднесуточными температурами наружного воздуха +8 градусов в течение пяти дней подряд, — сообщил Гиниятуллин.



Пока же в Татарстане продолжается бабье лето со среднесуточными температурами +15—16 градусов. По прогнозам регионального Гидрометцентра, такая погода продержится как минимум до конца текущей рабочей недели.

Чиновник напомнил, что в прошлом году в Казани отопительный сезон начали 26 сентября.

Он также объявил о запуске горячих линий в администрациях районов Казани и Комитете ЖКХ в период пуска тепла. Чиновник обратил внимание, что на отладку тепловых режимов уходит две-три недели.



realnoevremya.ru (архив)

— За несколько последних лет город научился открывать отопительный сезон. Он пройдет так же, как и в предыдущие годы. Есть одна проблема, которая не решается: она заключается в том, что управляющих компаний, слесарей и сварочных аппаратов в Казани ограниченное количество. Как правило, выявляющиеся протечки при реальном пуске тепла устраняются в течение недели, а не сразу. Но ничего страшного в этом нет, не начинается же зима сразу с крещенских морозов. В принципе, все дома должны заработать, но так как их достаточно много, то, по теории вероятности, какие-то протечки или поломки все равно возникают, — говорит эксперт в сфере ЖКХ Михаил Застела.



Он добавляет, что когда в дом пускают тепло, то в течение 2—3 дней оно может быть не везде, для этого нужно спустить воздух, а делают это ограниченное число людей. В течение суток они это сделать не могут, значит, они это сделают в течение недели, и все устаканится.



Треть районов готова дать тепло

Что касается республики в целом, то на данный момент лишь в 11 из 43 муниципальных районов Татарстана начался отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минстроя.

По сообщению ведомства, всего к работе подготовлены 3 103 котельные, 3 282 объекта образования, 1 917 объектов культуры.

«В части здравоохранения, социальной защиты подготовка объектов к запуску тепла выполнена на 100%», — подчеркнули в Минстрое.

С 15 сентября постепенно начали подавать тепло в Нижнекамском районе. Вначале оно поступит в больницы, поликлиники, детские сады, школы, средние и высшие учебные заведения, а после них наступит очередь жилых домов.

«Исходя из практики, сезонности и технологических особенностей, мы рассчитали оптимальное время для подачи отопления, чтобы никто их наших жителей не замерз при наступлении холодов», — рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Роман Булатов.

По его словам, этот процесс займет две недели. Параллельно с подачей тепла в ручном режиме будут проходить работы по разгерметизации и снятию заглушек на квартальных сетях города. Мелкие аварии, неизбежные при проведении таких работ, власти района пообещали оперативно устранять.

По данным Булатова, всего в городе и районе 1 005 жилых многоквартирных домов и 288 социальных объектов.

В Новошешминском районе также рапортуют о готовности к началу отопительного сезона. В настоящий момент во всех 42 многоквартирных домах завершается проверка вентиляционных каналов, освобождаются от захламления чердаки, устраняются неисправности вентканалов и дымоходов. На дверях входной группы устанавливаются доводчики и пружины, двери частично утепляются.

Не готовы из-за долгов



Кроме этого, на «деловом понедельнике» Искандер Гиниятуллин заявил, что в Казани 68 жилых многоквартирных домов не получили паспорта готовности к отопительному сезону. По его словам, срок на получение истек еще 15 сентября.



— К отопительному сезону потребители также оформляют паспорта готовности. Срок истек 15 сентября. Сегодня 18-е число. К сожалению, 68 многоквартирных домов не имеют на сегодня паспортов готовности к зиме, — рассказал спикер.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Гиниятуллин добавил, что ежегодно в Казани получение паспортов готовности затягивают товарищества собственников жилья, управляющие одним-двумя домами. В некоторых случаях доходит до суда.



Как заметил Михаил Застела, несвоевременное получение документов — это стандартная ситуация. Он также добавил, что в основном такое происходит из-за долгов жителей.



— То, что в городе 68 домов еще не получили паспорта готовности, — это стандартная цифра. Причина отсутствия готовности, как правило, в том, что есть задолженность. Это одна из тех составляющих паспорта готовности, которая вызывает максимум затруднений при плохой организации сбора средств в доме. Или же дом сам по себе не готов, — объяснил собеседник издания.



Большинство крышных котельных зарубежные, и их тяжело обслуживать



Еще один вопрос, который подняли на совещании в городской администрации, — это замена крышных котельных. Всего в Казани их нужно заменить порядка 30 штук.



— В ближайшие годы перед нами остро встанет вопрос замены крышных котельных на многоквартирных домах. Всего их в Казани 27. В них (домах, — прим. ред.) живет более 7,2 тысячи человек, — прокомментировал Искандер Гиниятуллин.



Речь идет о домах, построенных еще в 1990-е годы. Среди вариантов возможна замена на отечественное оборудование сходных параметров или переключение на централизованную систему отопления — «и то, и то достаточно дорого».



— Сама идея автономного отопления дома выглядит привлекательно. Однако проблемой стал износ и отсутствие запчастей. В целях удешевления строительства было использовано оборудование малоизвестных на сегодня компаний из Венгрии, Румынии, Украины, многие из которых на сегодня не существуют, — сообщил Искандер Гиниятуллин.



Он также добавил, что пока у властей нет средств на замену крышных котельных. Деньги казанским чиновникам еще только предстоит найти.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Проблему с котельными на крышах подтвердил и Михаил Застела. Он говорит, что большинство из них привезены в Казань из-за рубежа. И их тяжело обслуживать.



— Причин на самом деле несколько: первая, как правило, когда их приобретали, то покупали самые дешевые и устаревшие котельные. А второе — за границей другая вода, соответственно, эксплуатация идет по-другому, хотя вроде все должно быть одинаково. Но на самом деле, в таких котельных идет определенная потеря воды, и не только из-за того, что она протекает. Допустим, отключили электричество, вода стала остывать, автомат ее добавляет, причем холодную, и горячая стынет еще сильнее. Дали электричество, заработали насосы, стали прокачивать, автоматика включает нагрев. Она греется, но воды в системе становится больше, чем нужно при этой температуре, и она сбрасывается. Получается перерасход, — пояснил специалист.



Он также вспомнил, что, когда он был председателем ТСЖ, в его доме также была котельная на крыше, но ему удалось добиться того, чтобы их подключили к общему теплоснабжению. Потому что крышную котельную еще и дорого обслуживать.

— Самая дешевая горячая вода — это из газовой колонки. А по отоплению — это единое теплоснабжение. Из газовой колонки сразу поступает горячая вода, а в общей системе она циркулирует по дому и теряет примерно от 5 до 10 градусов. Поэтому если летом один человек живет в 100-квартирном доме, а вода все равно циркулирует, потому что должна, получается бешеный расход тепловой энергии, — объяснил Застела.



Тарифы на ЖКУ обещали не повышать



В разговоре с «Реальным временем» Михаил Застела также подчеркнул, что пока невозможно предсказать рост тарифов на ЖКУ предстоящими осенью-зимой. Как говорит эксперт, хотя федеральные чиновники и обещали, что тарифы повышаться не будут, но предсказать изменения невозможно.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Спрогнозировать повышение мы никак не можем. Стараются не повышать. Меня удивило, что существенно тарифы не повысили на нижнюю часть платежки, как-то выкручиваются еще. Ведь нижняя часть платежки — это зарплата обслуживающего персонала. А она должна чуть-чуть расти, те же трубы, которые нужно менять в доме, тоже входят в эту часть. Мне единственное, что не очень ясно, как считаются обслуживающие компании — газовики. Я прекрасно понимаю, когда с меня берут за обслуживание колонки и газовой плиты за объекты, но я не понимаю, когда берут за обслуживание квадратных метров. Но я думаю, что в обозримом будущем это утрясут. Потому что в этом логики нет абсолютно никакой, — заключил собеседник издания.





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