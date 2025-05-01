США и Украина заключили соглашение о доступе к природным ресурсам

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США и Украина подписали соглашение, которое предоставляет Вашингтону доступ к украинским полезным ископаемым. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Подписание документа состоялось в Нью-Йорке и было подтверждено министерствами финансов обеих стран.

Соглашение стало результатом переговоров, начавшихся в феврале. Оно включает создание совместного инвестиционного фонда для реконструкции, который будет управляться как американскими, так и украинскими сторонами. «Общие активы, таланты и возможности» двух стран помогут ускорить экономическое восстановление Украины, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что все природные ресурсы останутся под контролем Киева. Она добавила, что соглашение не изменяет процессы приватизации и управления государственными компаниями, которые останутся в собственности Украины. Новый фонд будет наполняться доходами от новых лицензий на проекты в области критических материалов, нефти и газа.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно условиям соглашения, доходы фонда не будут облагаться налогом в обеих странах, если Вашингтон поможет Киеву привлекать инвестиции и технологии. В первые десять лет доходы фонда не будут распределяться, а будут направлены на новые проекты и восстановление страны. Свириденко отметила, что детали этих условий будут обсуждаться дополнительно.

Напомним, что 18 апреля Киев и Вашингтон подписали меморандум о намерениях по ресурсам, который стал основой для нынешнего соглашения. С 2022 года США уже оказали значительную финансовую и материальную помощь Украине.

Ранее газета El Mundo сообщала, что на данный момент нет достоверных данных о запасах редкоземельных металлов на Украине. Хотя на территории страны имеются запасы нефти, газа, лития и графита, сведения об объемах этих ресурсов не позволяют говорить о крупных месторождениях.



Анастасия Фартыгина