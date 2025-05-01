Татарстан на втором месте по росту цен на отели в майские праздники

Фото: Динар Фатыхов

В этом году цены на ночевку в российских гостиницах в майские праздники выросли на 21% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 8,8 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС Александр Ешмеков, директор по работе с отелями онлайн-платформы Travelline.

Сильнее всего подорожали отели в Подмосковье — на 32%, до 13,8 тыс. рублей за ночь. Татарстан занял второе место с ростом цен на 22%, где стоимость ночи составила 10 тыс. рублей.

— Средняя стоимость ночи в майские праздники в 2024 году была 7 328,12 рубля, а в 2025-м выросла до 8 850,69 рубля, — заявил Ешмеков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На третьем месте по росту цен оказался Санкт-Петербург с увеличением на 21%, до 9,8 тыс. рублей. Краснодарский край поднялся на 19%, до 10,4 тыс. рублей, а Москва — на 16%, до 6,8 тыс. рублей.

По словам Ешмекова, структура бронирований осталась прежней.

Напомним, что заполняемость отелей Казани на праздничные дни с 1 по 4 мая составит около 100%. При этом на выходных, с 8 по 11 мая, по его словам, ситуация обстоит несколько хуже. На эти даты броней стандартных номеров меньше.

Анастасия Фартыгина