В Казани 68 домов остаются без паспортов готовности к отопительному сезону

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на сегодняшний день 68 жилых многоквартирных домов не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом на «деловом понедельнике» заявил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.



— К отопительному сезону потребители также оформляют паспорта готовности. Срок истек 15 сентября. Сегодня 18-е число. К сожалению, 68 многоквартирных домов не имеют на сегодня паспортов готовности к зиме, — сообщил он.

По его словам, ежегодно в Казани получение паспортов готовности затягивают товарищества собственников жилья, управляющие одним-двумя домами. В некоторых случаях пригодится прибегать к судебному разбирательству.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани к началу отопительного сезона готовы 99,38% многоквартирных домов. По действующим российским нормативам, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов



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Татьяна Демина