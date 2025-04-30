Минюст расширит список болезней, препятствующих заключению под стражу

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России расширит перечень заболеваний, которые могут стать основанием для освобождения подозреваемых и обвиняемых от заключения под стражу. В новом проекте ведомства количество болезней увеличится с 86 до 166. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.

Ранее член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева сообщала, что Минюст планировал увеличить список до 143 заболеваний. В действующем постановлении правительства указаны инфекционные и паразитарные заболевания, болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также болезни органов дыхания и пищеварения.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Новый проект включает в себя дополнительные группы заболеваний, включая болезни крови и иммунной системы, а также врожденные аномалии и хромосомные нарушения. Кроме того, предлагается запретить заключение под стражу для беременных женщин и женщин в послеродовом периоде.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что эти изменения помогут «обеспечить надлежащее соблюдение прав лиц с тяжкими видами заболеваний, еще не признанных виновными в совершении преступления».

Анастасия Фартыгина