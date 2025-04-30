Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин провел встречу с известным американским режиссером Оливером Стоуном на просветительском форуме «Знание. Первые». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время встречи Путин и Стоун обсудили вопросы, касающиеся истории и текущей роли России в мире. Режиссер, обладатель трех премий «Оскар», подчеркнул, что отношение к России на Западе «никогда не было таким плохим» из-за влияния пропаганды.

Он также выразил надежду на возможность достижения соглашения по сокращению ядерных арсеналов между президентами России и США.

Путин, отвечая на английском, сказал Стоуну: «У меня все хорошо», а затем добавил на русском: «Уважаемый мистер Стоун, очень рад вас видеть». Российский президент подчеркнул важность их диалога и поблагодарил режиссера за встречу.

Анастасия Фартыгина