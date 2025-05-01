Кабмин России отклонил законопроект о скидке на транспортный налог для добросовестных водителей

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Правительство России не поддержало законопроект, который предлагал 50% скидку на транспортный налог для водителей, не нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщили в отзыве правительства, который оказался в распоряжении ТАСС.

Данный законопроект был разработан депутатами от фракции «Новые люди» и предусматривал изменения в Налоговом кодексе РФ. В правительстве отметили, что реализация предложенных мер может привести к потерям доходов региональных бюджетов.

— Источники компенсации таких выпадающих доходов не определены, — говорится в документе.

Кроме того, в кабмине подчеркнули, что Конституция России устанавливает как права, так и обязанности граждан, включая соблюдение законов. В частности, статья 24 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» требует от участников дорожного движения выполнения его требований. Поэтому возможность получения налоговых льгот не должна зависеть от правомерного поведения водителей.

Анастасия Фартыгина