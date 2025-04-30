Следком возбудил дело против писателя Дмитрия Быкова*

Фото: Максим Платонов

Следком России возбудил уголовное дело против известного писателя Дмитрия Быкова*. Он подозревается в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС.

По данным пресс-службы СК, Быков* обвиняется в публичном размещении видеоролика на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях российских военных в Украине. Также он не предоставил необходимые сведения в уполномоченный орган, что является нарушением законодательства для иностранного агента.

— Рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск, — уточнили в следкоме.

Дмитрий Быков* — известный писатель, поэт и критик, который дважды становился лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер». С июля 2022 года он находится в списке иностранных агентов и активно участвует в протестных акциях.

Анастасия Фартыгина