Британская библиотека выпустит факсимиле первого издания «Гордости и предубеждения» в сентябре 2025 года

Книга выйдет 16 сентября в трехтомном формате, в котором роман впервые опубликовали в 1813 году

Британская библиотека выпустит факсимильное издание «Гордости и предубеждения» Джейн Остин в сентябре 2025 года. Поводом стало 250-летие со дня рождения писательницы. Книга выйдет 16 сентября в трехтомном формате, в котором роман впервые опубликовали в 1813 году. Издание воспроизводит каждую страницу оригинала, включая исторические типографские ошибки.

Все три тома поместят в короб из ткани с оформлением, вдохновленным эпохой, в которую жила Остин. Внутри будет также буклет с новым вступлением от куратора Британской библиотеки. В нем расскажут об истории публикации романа, его восприятии и влиянии. Также в комплект войдут копии личных писем Джейн Остин из фондов библиотеки. Стоимость набора составит 125 фунтов стерлингов.

Издатели отмечают, что стремились передать впечатление от первого издания, которое хранится в библиотеке, и дать читателям возможность подержать в руках книгу, которую могла держать сама Остин. Дополнительно с ноября 2025 года по март 2026 года в галерее библиотеки покажут выставку, посвященную Джейн Остин. На ней представят оригинальные издания и письма из архивов.

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Екатерина Петрова