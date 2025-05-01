Казань соберет лучших марафонцев страны

Николай Дроздов уже сравнил их с гепардами

В ближайшие выходные Казань снова будет принимать старты марафонцев. Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе, 3 и 4 мая, столица Татарстана снова станет хозяйкой праздника для любителей бега, проводя 11-й раз подряд старты Казанского марафона. Беговые дистанции нарезаны на 3 и 10 километров — для начинающих, полумарафон, 21,1 км, для подготовленных, плюс стандартный марафон. «Реальное время» рассматривает историю для всех: любителей, профессионалов, участников Корпоративной лиги и каждого, кто готов влиться в праздник бега.

В ожидании повторения истории Александра Овечкина

Идейный вдохновитель Казанского марафона Вадим Янгиров стремится сделать особенным каждый новый старт. Перед нынешним двухдневным праздником бега поставлено несколько задач. Замахнуться на рекорд по массовости (в планах — набрать до 35 тысяч стартующих) и побить рекорд России, причем в присутствии самого рекордсмена. Самому рекорду, установленному питерцем Алексеем Соколовым, 17 лет, что в легкой атлетике выглядит как достижение с бородой. Вице-призер прошлого марафона в Казани Дмитрий Неделин уже замахивался на то, чтобы побить рекорд в прошлом году, во время преодоления марафонской дистанции в Валенсии, но ему не хватило чуть более полуминуты. Это означает, что каждый километр дистанции Неделину необходимо бежать быстрее, чем годом ранее, на одну секунду.

В легкой атлетике для подобных целей давно ввели пейсмейкеров, которые помогают бегунам на средних, а теперь уже и марафонских дистанциях бежать быстрее, задавая определенный темп и борясь с сопротивлением встречного воздуха. Янгиров проинформировал, что в Казань приедут три африканских бегуна и две бегуньи, чтобы задавать темп для представителей нашей беговой элиты. Причем один из них бежал в прошлом году, но сошел с дистанции. Они и лучшие из российских бегунов будут претендовать на призовой фонд в 7,5 млн рублей, при этом организаторы обратили внимание, что со знаковыми марафонцами заключали индивидуальные соглашения, что подразумевало дополнительные траты.

Обещал приехать и рекордсмен Алексей Соколов, чтобы повторить в легкой атлетике историю, как прежний рекордсмен коронует нового. Это выглядело красиво на льду, когда Уэйн Гретцки чествовал Александра Овечкина, теперь организаторы Казанского марафона планируют повторить такое награждение на татарстанской земле.

Вадим Янгиров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вот, новый поворот

С 2017 года Казанский марафон взаимодействует с Домом Роналда Макдоналда. Символично, что так же звали и победителя второго Бостонского марафона в далеком 1898 году. Без соучастия селебрити не обходится ни один из стартов в Казани, но наконец-то в нынешнем году организаторы нашли такого, кто бы не вызывал раздражения абсолютно ни у кого. Бессменный ведущий «В мире животных» Николай Дроздов накануне своего 88-летия будет приветствовать стартующих в Казани «гепардов», поскольку именно с этими животными он сравнил марафонцев.

Сама дистанция поменялась, она включает пробег в сторону нового театра Камала в районе Старо-Татарской слободы, кстати, совсем недалеко от казанского зоопарка. Так что новые достопримечательности Казани увидят зрители телеканала «Матч ТВ», который, как и в прошлом году, будет вести прямую трансляцию, рассчитывая на свои рекорды. В 2024 году подобный опыт принес порядка 2 миллионов просмотров.

Изменение трассы сократило число поворотов на 180 градусов на дистанциях, снижающих скорость. В прошлом году было 11, сейчас останется семь, причем четыре из них достаточно пологие и только три крутые, на которых придется притормаживать. Наконец, изменено покрытие на Кремлевской набережной. С бетонного, на котором жестко бежать в сухую погоду и скользко в дождь, оно изменилось на прорезиненное, пружинящее, длиной в три километра и шириной в два метра. Все эти нюансы и скрывают потенциальные секунды, которые профессионалы будут пытаться выиграть.

В прошлом году прямая трансляция принесла порядка 2 миллионов просмотров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для лауреатов будут медали со встроенным значком

С недавнего времени три марафона: Московский, питерский («Белые ночи») и Казанский входят в Лигу марафонов БРИКС, учрежденную руководителями спорта Татарстана и двух столиц. В прошлом году набралось порядка 350 человек, которые пробежали все три марафона, став обладателями памятных медалей со встроенным значком, который можно вытащить из медали и носить отдельно, чтобы позиционировать себя в среде марафонцев.

Нынешний Казанский марафон будет определять победителей и призеров чемпионата страны, как было в 2015, 2019 и 2024 годах. В прошлом году золотую медаль завоевал самый титулованный российский марафонец Николай Реунков, который успел в 2014 году стать бронзовым призером чемпионата Европы до того, как на российскую легкую атлетику обрушились все международные санкции. Не выдержала давления двукратная победительница Казанского марафона, включенного в программу чемпионата страны (или наоборот), 2015 и 2019 годов Сардана Трофимова. Она перебралась в сборную Киргизии, что позволило ей стартовать на Олимпиаде в Париже и занять 14-е место.

Что касается остальных участников, то специалисты советуют следить за Владимиром Никитиным, который успешно бегал полумарафоны, а в Казани собирается дебютировать на дистанции марафона. У женщин — Ирина Прокопьева, которая стартовала на последнем для наших марафонцев чемпионате мира 2015 года в Китае, действующая чемпионка страны Луиза Дмитриева, может тряхнуть стариной Татьяна Арясова, выигравшая осенью прошлого года марафон в Перми. С другой стороны, московский полумарафон 27 апреля наверняка вычеркнет из числа потенциальных участников Степана Киселева, выступавшего за Татарстан.

Николай Дроздов накануне своего 88-летия будет приветствовать стартующих «гепардов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История Казанского марафона

В октябре 1974 года в Казани впервые прошел марафон (через год Бостон пошел еще дальше, допустив до стартов инвалидов-колясочников). Участвовали члены Клуба любителей бега «Аргамак», организованного Павлом Моревым, посвятив пробег 50-летнему юбилею первого председателя клуба Измаила Кулахметова. Официальное признание марафон получил в 1981 году, войдя в единый календарный план, а затем приобрел статус Казанского марафона мира. Это произошло во времена, когда в Москве в 1981 году провели первый Московский международный марафон мира, и каждый забег на 42 километра 195 метров стремился получить подобный статус.

Посол Универсиады-2013 и Олимпиады в Сочи — 2014 Павел Морев, лыжник и марафонец, до сих пор в строю в свои 84 года, совсем немного уступая в этом плане Дроздову, — его личность связывает первый марафон в столице Советской Татарии и нынешние старты.

Эстафета в цифрах: 20 бегунов на первом марафоне 1974 года, 2 200 участников в 2015-м, когда Казанский марафон был возрожден, и рекордные 28 тысяч с лишним участников Казанского марафона 2024 года.

Казанский марафон опередил столь популярные ныне Чикагский (1977 год), Токийский, Лондонский и Пекинский марафоны (1981 год), а также марафон на первом чемпионате мира 1983 года в Хельсинки. В 1984-м женщины дебютировали на Олимпиаде, победу одержала Грете Вайтц из Норвегии. В 1988 году на Олимпиаде стартовал Равиль Кашапов из Набережных Челнов, ставший последним олимпийцем в истории Советского Союза.

В Казань приедут три африканских бегуна и две бегуньи, чтобы задавать темп для беговой элиты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марафонцы, самые обделенные в легкой атлетике

Необходимо пояснить, что ранее даже проведение комплексных соревнований не позволяло Казани наблюдать за забегами марафонцев. На летних Универсиадах они стартовали с 1981-го (мужчины, к которым в 1987 году присоединились женщины) до 1995 года. Но далее марафон был заменен на полумарафонскую дистанцию, которую бежали и в Казани. Что касается предолимпийского чемпионата страны 2008 года в столице Татарстана, то тогда марафонцы провели свои старты в столице Мордовии Саранске.

Большое количество марафонов, проводимых в разных городах и странах, со спортивной точки зрения существует для двух целей. Во-первых, марафонов очень мало в официальных международных соревнованиях. Их совсем нет на юниорском и молодежном уровне, с 1997 года нет и на Универсиадах. Более того, они проводятся в рамках чемпионатов Европы не на постоянной основе. Дело в том, что сейчас легкоатлетическая «Европа» проводится раз в два года, с 2012 года она совпадала с Олимпиадами. Поскольку пробежать два марафона в промежутке двух месяцев практически невозможно, то в олимпийские годы на чемпионатах Европы бегут дистанцию полумарафона, не являющуюся олимпийской. Нет марафонов в программе зимних стартов в помещениях и в «Бриллиантовой лиге», серии из 14 коммерческих стартов.

Во-вторых, ни в одной олимпийской дисциплине легкой атлетики любители не могут соревноваться вместе с профессионалами, кроме марафона. Именно они и должны обеспечить финансовый эффект от проведения Казанского марафона, поскольку 65 процентов участников соревнований будут составлять приезжие. Большинство с семьями, которые останавливаются в Казани примерно на двое суток. Исследования показали, что в прошлом году прямой экономический эффект от Казанского марафона составил 449 млн рублей.

В прошлом году прямой экономический эффект от марафона составил 449 млн рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История мировых марафонов

Если говорить об истории марафона, то первый официальный состоялся на Олимпиаде 1896 года в Афинах, завершившись победой греческого почтальона Спиридона Луиса. Год спустя состоялся первый неофициальный марафон, и хозяином его стал Бостон. Бегуны преодолевали 40 километров, собственно, такое расстояние разделяет города Марафон и Афины, но в 1908 году члены королевской семьи Великобритании увеличили дистанцию на 2 километра 195 метров, поскольку не хотели присутствовать на стадионе, а пожелали наблюдать за бегущими с балкона Виндзорского замка. Для их удобства стандартную дистанцию пришлось увеличить.

Уже по этим правилам состоялся первый марафон в Европе, и хозяином его в 1924 году стал город Кошице в Чехословакии (ныне Словакия). В 1934 году марафонцы разыграли медали первого чемпионата Европы в итальянском Турине. Через год марафон вошел в программу чемпионатов СССР, когда это был уже девятый старт. Причем на десятом, юбилейном, в 1936 году, почему-то пробежали странную дистанцию в 40 км 221 м.

В 1947 году прошел первый марафон в Азии, со временем получивший название Фукуокского. В легкую атлетику пришли участники из Африки, и эфиоп Абебе Бикила первым выиграл золото Олимпиады 1960 года. В 1967 году в Бостоне стартовала первая женщина Катрин Швитцер из США, ставшая затем писательницей благодаря описанию своего участия в марафонах.

Ни в одной олимпийской дисциплине легкой атлетики любители не могут соревноваться вместе с профессионалами, кроме марафона. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важную пропагандистскую миссию советские бегуны на длинные дистанции получили во время Великой Отечественной войны. В 1942 году Феодосий Ванин был отозван со службы, чтобы подготовиться и побить мировой рекорд в полумарафоне. Шел 459-й день войны, ознаменованный как спортивным, так и трудовым подвигом, поскольку в этот же день с конвейера завода «Уралмаш» в Свердловске сошел танк Т-34. Год спустя советские власти пошли еще дальше в плане пропагандистского влияния спорта на сограждан, проведя чемпионат страны в Горьком. Марафон в программе отсутствовал, самой длинной дистанцией стали 10 километров, на которых отличились Ванин (бронзовый призер марафона на чемпионате Европы 1950 года) и фронтовик Яков Пунько, ставший после войны первым советским легкоатлетом, завоевавшим медаль на марафонской дистанции чемпионата Европы 1946 года.