В Татарстане озвучили тарифы на хранение маломерных судов на штрафстоянках

Фото: Мария Зверева

В Татарстане владельцам маломерных судов озвучили новые тарифы на услуги хранения и перемещения их плавсредств. На совещании в Центре ГИМС МЧС России по республике обсудили организацию специализированных стоянок для лодок и другие важные вопросы.

Как сообщили участникам встречи, если владельцы не соблюдают правила управления судном, оно может быть задержано и отправлено на штрафстоянку. В этом случае владельцам придется заплатить за хранение и перемещение своих судов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Актуальные расценки:

хранение гидроцикла — 33 рубля в час; перемещение — 10 315 рублей;

хранение судна длиной до 5 метров — 67,60 рубля в час; перемещение — 10 777 рублей;

судно до 10 метров обойдется в 135,19 рубля в час за хранение и 11 880 рублей за перемещение;

для судов свыше 10 метров тариф составит 168,99 рубля в час за хранение и 15 704 рубля за перемещение;

хранение любого судна в сутки будет стоить 1 200 рублей.

Напомним, что с 1 мая в расписании Речного порта Казани появятся новые рейсы. Теперь пассажиры смогут отправляться в Нижний Услон в пятницу, субботу и воскресенье в 08.00 и 18.30. Обратные рейсы из Нижнего Услона — в 05.30 и 09.20, с остановками по пути.



Анастасия Фартыгина