Речной порт Казани с 1 мая обновит расписание движения судов

Фото: Ирина Плотникова

С 1 мая в расписании Речного порта Казани появятся новые рейсы. Теперь пассажиры смогут отправляться в Нижний Услон в пятницу, субботу и воскресенье в 08.00 и 18.30. Обратные рейсы из Нижнего Услона будут отправляться в 05.30 и 09.20, с остановками по пути. Об этом сообщили в пресс-службе порта.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Также добавлены рейсы до Кзыл-Байрака в те же дни: отправление в 08.00 и 17.00, с обратными рейсами в 05.00 и 10.30. Судно будет останавливаться в Ключищах, Матюшино, Ташевке, Гребенях и Шеланге.

Кроме того, в график добавлен дополнительный рейс в 11.00 до Нижнего Услона по выходным, с отправлением обратно в 12.20. Внимание! Время обратного отправления из Кзыл-Байрака изменилось с 08.00 на 11.00.

Анастасия Фартыгина