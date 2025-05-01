Казанский зоопарк перешел на летний график работы

Фото: Илья Репин

Казанский зоопарк с 1 мая начинает работать по летнему расписанию. Теперь посетители смогут увидеть животных с 8.30 до 20.00. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале зооботсада.

Кассы и контролеры будут работать до 19.00, что дает возможность всем желающим успеть посетить зоопарк в течение дня.

Реальное время / realnoevremya.ru

Накануне стало известно о появлении потомства редкого сокола-балобана в Казани после более чем 50-летнего перерыва. В 2023 году в Татарстане был успешно реализован проект по восстановлению популяции соколов-балобанов, в результате которого численность этих птиц достигла десяти особей. В планах на следующий год — добавление еще шести.

Анастасия Фартыгина