Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +13 градусов
Будет облачно с прояснениями
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6–11 м/с. Утром ожидается порядка +7 градусов. Днем в Татарстане температура составит от +8 до +13 градусов, в Казани — от +9 до +11 градусов.
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