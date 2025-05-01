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Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +13 градусов

07:00, 01.05.2025

Будет облачно с прояснениями

Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +13 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6–11 м/с. Утром ожидается порядка +7 градусов. Днем в Татарстане температура составит от +8 до +13 градусов, в Казани — от +9 до +11 градусов.

Галия Гарифуллина

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