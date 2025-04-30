В Московском районе Казани с 15 мая ограничат движение транспорта из-за ремонта дорог
С 15 мая в Московском районе Казани начнутся ограничения движения транспорта на нескольких участках. Это связано с капремонтом автомобильных дорог, сообщают в Комитете внешнего благоустройства города.
Ограничение будет действовать:
- до 15 июля на участке от дома №6 по улице Васильченко до улицы Восстания;
- до 31 августа по проспекту Ибрагимова от улицы Восстания до улицы Чистопольской;
- до 30 сентября будет закрыт участок улицы Декабристов от Кремлевской дамбы до улицы Восстания;
- до 15 октября перекроют улицу Серова от улицы Ленской до улицы Восход.
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