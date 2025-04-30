На «Подписные издания» составили протокол по статье о пропаганде ЛГБТ* за книги Сьюзен Сонтаг и Оливии Лэнг

Поводом стала покупка трех книг, сделанная 24 февраля 2025 года

Фото: Екатерина Петрова

На книжный магазин «Подписные издания» в Санкт-Петербурге составили административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола». Об этом сообщила пресс-служба судов города. Протокол зарегистрировал мировой судья судебного участка №203.

Поводом стала покупка трех книг, сделанная 24 февраля 2025 года. Тогда в магазине приобрели «Тело каждого» Оливии Лэнг, а также «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг. Все книги выпустило издательство Ad Marginem. Кто совершил покупку, не указано. В протоколе утверждается, что в этих изданиях содержатся признаки пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ*. Представители магазина заявили, что не согласны с обвинениями и намерены представить объяснения в суде.

Рецензию на книгу Сьюзен Сонтаг «О женщинах» читайте здесь.

Ранее, 10 апреля, в «Подписные издания» пришли с проверкой силовики. Сотрудники магазина сообщили, что им выдали список из 48 книг, которые потребовали убрать с полок. В список вошли шесть изданий о феминизме, в том числе «О женщинах» Сьюзен Сонтаг и сборник «7 текстов о феминизме. Обезоруживая гендер» с участием Дарьи Серенко**. Также в перечне оказались книги журналистов Валерия Панюшкина**, Сергея Пархоменко** и роман «Доктор Гарин» Владимира Сорокина.

* признано экстремистским и запрещено в России

** признан Минюстом России иностранным агентом

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Екатерина Петрова