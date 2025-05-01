Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Первомаем
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Праздником Весны и Труда, подчеркнув его значение как символа мира и согласия. Поздравление опубликовали на портале Госсовета республики.
В своем обращении Мухаметшин подчеркнул, что, несмотря на сложные геополитические условия, стране необходимо работать сообща для решения важных задач.
— Опираясь на опыт предшествующих поколений, мы должны защищать страну, развивать экономику и повышать уровень жизни, — сказал председатель.
Спикер парламента выразил благодарность работникам ключевых отраслей — экономики, науки, образования и здравоохранения. Он отметил, что благодаря усилиям трудовых коллективов и малому бизнесу Татарстан занимает лидирующие позиции в стране.
— Гордимся достижениями наших нефтяников, энергетиков и аграриев, — добавил он.
Мухаметшин также подчеркнул важность труда ветеранов, который стал основой для развития республики. В завершение он пожелал татарстанцам здоровья, мира и новых успехов на благо родной земли.
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