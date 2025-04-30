«Не только Иннополис»: на что делает ставку «татарин» Варакин

Глава Верхнего Услона, вернувшийся с восстановительных работ в ДНР, решил бросить силы на стройку водозабора на Волге и поднимать село

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Если сейчас назову цифру (инвестиций в инфраструктуру района, — прим. авт.), скажут — Варакин всех напугал. Но мы готовимся к защите проекта», — сообщил глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин, отвечая на вопрос о сумме инвестиций, необходимых для обновления водоснабжения района. Вернувшийся почти год назад из Донбасса, он назвал во время «Муниципального часа» ближайшие цели — побороть дефицит воды строительством водозабора на 7,5 тысячи кубов в сутки, поднять урожайность зерновых и расширить поле промышленных парков. О том, что насторожило Талию Минуллину и что бизнес попросил у главы муниципалитета, — в материале «Реального времени».

Без ордена «Дуслык», но с георгиевской ленточкой

Евгений Варакин, известный своим позывным Татарин, приехал сегодня на «Муниципальный час» в АИР, собрав аншлаг из бизнесменов и журналистов. Все-таки среди нынешних глав районов больше нет тех, кому пришлось несколько лет быть рядом с зоной боевых действий и заниматься восстановлением разрушенных территорий в ДНР. Но новый глава не проявлял свое боевое прошлое ни в речи, ни в облике. К примеру, на лацкан его пиджака была прикреплена георгиевская ленточка, а не орден «Дуслык», которым его наградили по возвращении в Казань.

предоставлено пресс-службой АИР

«Верхнеуслонский район прочно ассоциируется с Иннополисом, но есть ли другие точки роста?» — задалась вопросом глава АИР Талия Минуллина, который был явно адресован «новичку». «Мне надо развивать не только Иннополис, но и весь Верхний Услон!» — согласился Варакин.

Но как выяснилось позднее, перспективные проекты так или иначе упираются в инженерную инфраструктуру. А точнее, в нехватку воды, хотя сам район стоит на берегу Волги. Как сообщил глава района, среди первоочередных задач значится расширение водоочистной станции с 2 до 5 тысяч кубометров в сутки и строительство котельной с 32 до 63 МВт. В перспективе нужно строить водозабор проектной мощностью до 7,5 тысячи кубов в сутки и очистные сооружения.

Очевидно, существующие мощности не осилят будущие инвестиционные планы, связанные с вхождением Верхнеуслонского района в Казанскую агломерацию.

В плане Казанской агломерации

Согласно комплексной схеме развития, к 2050 году численность жителей может вырасти до 62,7 тыс. человек, прогнозируется создать 44,3 тыс. рабочих мест и построить 5 млн кв. м жилья. Сам Варакин считает прогноз реалистичным, хотя он оговорился, что планы писал не он, а Институт пространственного планирования РТ. По крайней мере, в части строительства жилья. По его словам, в прошлом году район ввел в эксплуатацию 180 тысяч кв. м, на очереди сдача элитного ЖК «Дольче Вита» на 200 тысяч кв. м. Ему, правда, попеняли на дороговизну стоимости кв. м. Но и средняя заработная плата здесь 187,5 тысячи рублей, что связано с заработками айтишников Иннополиса.

предоставлено пресс-службой АИР

Как бы ни было, но Иннополис обеспечивает рост экономики района. По словам Евгения Варакина, в прошлом году ВТП составил 27,5 млрд рублей и половина пришлась на услуги информатизации и связи. Доля сельского хозяйства — около 9%, промышленности — 7%. Удалось подняться из провала 2023 года. Тогда индекс промышленного производства упал до 63%, что связано с сокращением производства агрофирмы «Верхний Услон» и уходом ООО «Эвотек-Мирай Геномикс» в Лаишевский район. По итогам 2024 года ИПП поднялся до 123,8%, но без неприятностей не обошлось. Так, компания Velvette Marine по сборке яхт и 6-метровых лодок свернула производство, заметил Варакин. Причина ухода неизвестна, пояснил он позже журналистам.

«Рустам Нургалиевич сказал, хватит строить коробки, нужно что-то эстетическое»

На территории района запланировано строительство трех промпарков почти на 3,5 тыс. рабочих мест. Речь идет о третьей площадке индустриального парка «М-7» с инвестициями в 120 млн рублей, промпарке «Верхний Услон» с инвестициями 352,3 млн рублей, промпарке «М-12. Верхнеуслонский» за 13 млрд рублей. «Первая очередь заполнена, есть эскизные проекты, начинается строительство первых зданий», — сообщил директор парка «М-7» Валерий Бригаднов.

предоставлено пресс-службой АИР

Однако значительная часть площадей выкуплена ИП, которые готовят их к сдаче в аренду под склады. Схема с суррогатной арендой насторожила главу АИР. «Люди думают: ага, там создается какой-то парк, какие-то компании, значит, залезли, а нам в них места нет. Так получается, если вас послушать? — спросила она. — А если бизнес хочет рядом поработать, будет ли возможность?»

В ответ директор заметил, что компания строит парк без государственных денег и субсидий. «У нас получается дешевле, нежели он вошел бы сам и строил», — настоял Бригаднов. Талия Минуллина напомнила о предстоящем изменении требований к паркам.

предоставлено пресс-службой АИР

«Рустам Нургалиевич сказал, хватит строить коробки, нужно что-то эстетическое, привлекательное», — сообщила она. Управляющий промпарком «Верхний Услон» сообщил, что его политика направлена на стимулирование переноса производства селлеров в парк. По его словам, ставки будут ниже, чем в Казани.

Готовимся к защите

Каким образом глава района собирается модернизировать инфраструктуру, поинтересовалось «Реальное время». «Сейчас готовимся к защите, здесь и программа «Чистая вода», есть много программ, Рустам Нургалиевич объявил о программе модернизации ЖКХ, везде где есть возможность, будем заходить, сумму необходимых инвестиций он назвать затруднился. Какой потолок? Все понимают, что строительство водозабора — дело не шуточное. Вот напишете — скажут, Варакин всех напугал, назвал сумму. Это только проектанты могут сказать, как раз сейчас готовим и пойдем защищаться к руководству республики. Построить водозабор в 7,5 тыс. кубометров потребления воды не сможем сразу, а пока нет такого большого потребления. Тут же надо строить очистные сооружения, так как систему водоснабжения нельзя строить отдельно от очистных», — заключил он.

Другой приоритет — повышение урожайности зерновых. 18 центнеров с гектара — это ни о чем, заметил спикер. «Предыдущий глава района Марат Зиатдинов сказал, что за сельское хозяйство район не ругают. Но я сказал Марату Галимзяновичу: «При всем моем уважении к тебе я не привык так работать». Поэтому мы поставили перед собой задачу, чтобы у нас сельское хозяйство тоже росло, и пока еще не так сильно по сравнению с прошлым годом. Да, мы отыграли всего лишь одну позицию, но мы ее отыграли!» — гордится Варакин. В прошлом году сбор зерна за 2024 год составил почти 54 тысячи тонн.