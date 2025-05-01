Скончалась на 117-м году жизни старейшая жительница Земли — монахиня Ина Лукас

Фото: Динар Фатыхов

В Бразилии, в городе Порту-Алегри, на 117-м году жизни скончалась монахиня Ина Канабарро Лукас, которую считали старейшим человеком на планете. Об этом сообщила международная организация LongeviQuest, занимающаяся подтверждением рекордов долголетия. На момент смерти ей было 116 лет и 326 дней.

Ина Лукас родилась 8 июня 1908 года и в молодости стала монахиней. Она посвятила свою жизнь педагогике и духовной практике, работая в католических учреждениях как в Бразилии, так и в Уругвае. Последние годы она провела в Провинциальном доме монахинь в Порту-Алегри.

В 2018 году, в день ее 110-летия, папа римский Франциск отправил ей апостольское благословение. В одном из интервью Ина делилась своим секретом долголетия: «Он — тайна жизни. Он — секрет всего», имея в виду свою глубокую веру в Бога.

После ее смерти титул старейшей жительницы планеты перешел к 115-летней британке Этель Катерхэм. Старейшим ныне живущим человеком в Бразилии стала 114-летняя Изабель Роза Перейра.

Анастасия Фартыгина