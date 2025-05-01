В Татарстане прокуратура добилась выплаты более 10 млн рублей долгов по зарплате

Фото: Татьяна Демина

В Татарстане благодаря вмешательству прокуратуры работники компании «Реновация» получили более 10 млн рублей, которые им задолжали за март 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проверка, проведенная прокуратурой Советского района Казани, выявила, что 133 сотрудника организации не получили зарплату. В ответ на это прокурор района направил руководству компании представление и инициировал административное дело за нарушение трудового законодательства.

После вмешательства прокуратуры права работников были восстановлены, и задолженность по зарплате была погашена.

Анастасия Фартыгина