В Татарстане прокуратура добилась выплаты более 10 млн рублей долгов по зарплате
В Татарстане благодаря вмешательству прокуратуры работники компании «Реновация» получили более 10 млн рублей, которые им задолжали за март 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Проверка, проведенная прокуратурой Советского района Казани, выявила, что 133 сотрудника организации не получили зарплату. В ответ на это прокурор района направил руководству компании представление и инициировал административное дело за нарушение трудового законодательства.
После вмешательства прокуратуры права работников были восстановлены, и задолженность по зарплате была погашена.
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