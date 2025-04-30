Татарстан вошел в тройку лидеров Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял место в числе победителей Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, которая проходила в Российском университете дружбы народов (РУДН). Вместе с Москвой и Подмосковьем, республика вошла в тройку лидеров. Об этом сообщил ТАСС.

По информации пресс-службы РУДН, в этом году дипломы получили 173 школьника, среди которых 29 стали победителями и 144 призерами. Из них 19 победителей и 60 призеров представляют Москву.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ректор РУДН Олег Ястребов заявил, что ежегодно в олимпиаде участвуют около 7 млн школьников из разных регионов страны.

В этом году РУДН стал площадкой для трех заключительных этапов олимпиады, включая конкурсы по испанскому языку и праву. Олимпиада по английскому языку проходила с 23 по 30 апреля и включала два тура: первый — на понимание текстов и лексико-грамматические задания, второй — конкурс устной речи.

Анастасия Фартыгина