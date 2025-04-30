Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября 2025 года

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Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года в «Live Арена» в Москве. Об этом сообщила директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.

— Международный музыкальный конкурс состоится этой осенью у нас дома — в России! Где: «Live Арена», Москва. Когда: 20 сентября 2025, — говорится в официальном сообщении в телеграм-канале конкурса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении этого значимого события в Москве и Московской области. На данный момент участие в конкурсе уже подтвердили более 20 стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья.

На сам конкурс правительство Российской Федерации выделило 750 млн рублей. Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman.



Анастасия Фартыгина