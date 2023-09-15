«Районы смотрят с опаской на развитие молочного скотоводства»

Глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана объяснил, почему районы республики отстают в закупке племенного скота

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с очередным ежегодным посланием Госсовету республики. Во время доклада он уделил внимание не только социальному, экономическому и политическому блоку, но и, как обычно, сельскохозяйственной отрасли. В своем выступлении глава региона назвал ряд проблемных районов, которые не справляются с закупкой племенного скота, а также отстают в производстве молочной продукции. Как говорит глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров, в покупке скота не заинтересованы некоторые инвесторы, а часть районов с опаской смотрит на производство молока из-за низких закупочных цен. О выходе из сложившейся ситуации и как это скажется на росте цен на овощи — читайте в материале издания.



«Наша главная задача — не допустить снижения поголовья»



Как подчеркнул Минниханов, для развития животноводства в республике оказывается поддержка по всем направлениям. От приобретения племенного скота до строительства высокотехнологичных комплексов и кормовых центров. Вместе с тем, несмотря на то, что эти инструменты для всех одинаковы, пользуются ими по-разному. Во время выступления раиса досталось Дрожжановскому и Камско-Устьинскому районам, также под критику попали сразу восемь разных районов республики. Причиной стали отказ от закупки племенного скота и отсутствие производства молочной продукции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Например, за прошлый год в Дрожжановском и Камско-Устьинском районах не закуплено ни одной головы племенного скота. В настоящее время в Дрожжановском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Менделеевском, Альметьевском, Лаишевском и Пестречинском районах не реализуется ни одного крупного инвестпроекта. В результате только один Кукморский район производит молока больше, чем эти восемь вместе взятые. Это 140 тысяч тонн молока в год. Наша главная задача — не допустить снижения поголовья. Дорожная карта по его восстановлению, строительству новых животноводческих комплексов принята татарстанскими агрохолдингами. Министерству сельского хозяйства нужно обеспечить контроль за выполнением, — подчеркнул глава республики.



«Инвесторы взяли на себя обязательства построить современную молочную ферму и закупить новый скот»



Сложившуюся ситуацию в районах со скотоводством и производством молока «Реальное время» попросило прокомментировать главу Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияра Байтемирова. Эксперт в сфере сельского хозяйства говорит, что проблемы Дрожжановского района связаны тем, что инвесторы, которые туда заходят, заинтересованы производить только зерновые и технические культуры, не занимаясь крупным рогатым скотом и молочным скотоводством.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Я вижу только в этом проблему. Там есть еще фермерские хозяйства, реализуя программу грантовой поддержки, закупят и племенной скот. В Камско-Устьинский район тоже пришел такой же инвестор, как в Дрожжановском районе. Но, как сказали в Министерстве сельского хозяйства Татарстана, эти инвесторы взяли на себя обязательства, чтобы построить современную молочную ферму и закупить новый скот, а также закупить скот, который был раньше, — объяснил Байтемиров.



Что же касается плохой работы восьми районов республики в сфере производства молока, то тут специалист говорит о низком интересе к этому направлению. Ведь, чтобы этим хорошо заниматься, у районов должен быть этот самый интерес.



realnoevremya.ru (архив)

— Ладно хоть Кукморский и другие районы взяли определенные обороты по количеству производства молока, а другие районы смотрят с опаской на развитие молочного скотоводства. Потому что цены на молоко резко упали и рентабельность его производства осела. Поэтому многие думают, что дальше делать. Сколько это продлится, я пока не могу сказать. Но, как говорила на одном из совещаний заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, в стране идет перепроизводство, предприятиям нужно перепрофилироваться на другое производство. Но я думаю, что Татарстан таким путем не пойдет, потому что скот не только в крупных хозяйствах и агрохолдингах есть, но и у обычного населения. Еще президент республики Минтимер Шаймиев говорил: «Если у сельчанина нет коровы, то и сельчанина нет. Если корова есть у сельчанина, то есть и деревня», — высказался собеседник издания.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Камияра Байтемирова, в Татарстане другая концепция развития. Он также заметил, что в целом по России молока не хватает, а в республике его еще и закупают. Вместе с молоком покупается и пальмовое масло, а эта цифра составляет 1 миллион тонн. Как считает глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана, отказ от закупки именно пальмового масла может замотивировать другие районы республики к более усиленному производству молочной продукции.



«Нужно сделать так, чтобы у сельхозпроизводителей что-то оставалось в кармане»



Также Байтемиров прокомментировал и итоги сбора зерновых культур в Татарстане. Как заявил во время послания Рустам Минниханов, в 2023 году аграрии собрали 3,7 млн тонн зерновых. Он заверил, что собранный в этом году на территории Татарстана урожай зерна и овощей позволит обеспечить жителей республики этой продукцией.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Засуха повлияла и на урожай, это естественно. Если влаги нет, то, конечно, урожайность будет сокращаться. Поэтому Рустам Минниханов подчеркнул значение мелиорации, ведь необходимо развивать больше мелиоративных земель. Татарстан расположен так, что по его территории протекают самые большие реки, достаточно и маленьких рек. Нужно использовать водные ресурсы для того, чтобы урожай был. На это можно посмотреть и с другой стороны: крестьяне-то дадут урожай, но есть вопросы к ценообразованию. Нужно сделать так, чтобы у сельхозпроизводителей что-то оставалось в кармане, а не получилось так, что они останутся с долгами перед банками, — считает Байтемиров.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперт добавил, что сейчас республиканские производители находятся на распутье, ведь они не могут себе позволить продавать продукцию ниже себестоимости. Дело в том, что расходы, которые связаны с производством мяса, овощей резко подскочили, ведь поднялись цены на дизельное топливо, на бензин, и остается неизвестным, как покрывать образовавшиеся расходы.



— Конечно, осенние цены скажутся на овощных культурах и картофеле, — заключил Камияр Байтемиров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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