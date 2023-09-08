«ТАИФ-НК»: в Китае ищем то, что пока не производят в России, а Поднебесной интересна наша продукция

Один из самых инновационных нефтеперерабатывающих заводов России представлен в экспозиции выставки первого Международного форума РОСТКИ

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

АО «ТАИФ-НК» принимает активное участие в первом Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Стенд нефтеперерабатывающей компании развернулся в экспозиции выставки Russia China Expo на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». Подробности — в материале «Реального времени».

24 страны и 57 регионов России

Уже первый российско-китайский форум привлек серьезное внимание. На участие в нем заявились свыше 5,5 тыс. представителей 24 стран и 57 регионов России. Одной из значимых выставочных площадок события стала Russia China Expo, стартовавшая одновременно с официальным открытием и самого форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

Одновременно с форумом была открыта и выставка Russia China Expo. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

РОСТКИ — не просто название форума, но и глубокий символизм российско-китайских взаимоотношений и роли Татарстана в этих процессах. Об этом со сцены во время церемонии открытия напомнил один из почетных гостей события — советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в России Юй Хунчи:

— Российский коллега мне сказал: название форума «РОСТКИ» означает следующие: «Рос» — это Россия, «Ки» — это Китай, а между ними буква «Т» — это Татарстан.

Юй Хунчи: «Надеемся, что форум станет своеобразным мостом торгово-экономического сотрудничества между нашими странами». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Юй Хунчи также добавил:

— Надеемся, что форум станет своеобразным мостом для создания новой платформы для торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, будет полностью соответствовать потребностям и приведет к большим результатам сотрудничества.

Сотрудничество, размах которого уже сегодня впечатляет: только за первое полугодие 2023 года торгово-экономический оборот между Россией и Китаем превысил $134 млрд, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 36,5%. Стабильно развивается и сотрудничество Поднебесной с Татарстаном. По итогам 2022 года товарооборот в денежном исчислении составил порядка $1,6 миллиарда.

Рустам Минниханов предложил провести второй форум РОСТКИ здесь же — в Казани, в ноябре 2024 года. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Об этом же говорил со сцены и раис Татарстана Рустам Минниханов:

— Сегодня, благодаря усилиям глав двух государств — РФ и КНР, есть возможность максимально активно работать на межрегиональном уровне. Важная задача, которую предстоит решить в ближайшее время, — повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях. Китай выступает надежным партнером в достижении поставленной цели. Мы постарались сделать форум интересным и полезным для каждого гостя. Подготовлено более 40 сессий по 11 тематическим направлениям. Мы ждем конкретных договоренностей и подписания взаимовыгодных соглашений между российскими и китайскими компаниями в рамках форума. И конечно же, у нас есть огромное пожелание проводить данное мероприятие на этой площадке ежегодно. И мы предлагаем новую дату на следующий год — это 14—15 ноября 2024 года. С нетерпением ждем наших китайских партнеров на втором российско-китайском форуме, — подчеркнул он.

С начала года трижды посетили Китай

Выставка Russia China Expo заняла собой практически весь второй павильон «Казань Экспо». Одним из центральных объектов экспозиции уже традиционно стал объединенный стенд АО «ТАИФ-НК» и еще одной компании, также входящей в Группу ТАИФ, — ООО «ТАИФ-СМ» — единственного в России производителя широкой гаммы масел из полиолефинов под брендом «Taif Lubricants».

Совместный стенд АО «ТАИФ-НК» и ООО «ТАИФ-СМ» стал одним из самых заметных на выставочной площадке. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Еще до старта форума специалистам, представляющим обе компании, скучать не приходилось: представители и российского, и китайского бизнеса активно интересовались и производственными возможностями, и линейкой продукции. Не случайно и то, что стенд стал одним из первых, куда направились сразу после торжественной церемонии официальные гости.

Стенд АО «ТАИФ-НК» привлекал внимание участников и гостей выставки уже задолго до ее официального открытия. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Представляющий компанию заместитель генерального директора — директор по коммерции АО «ТАИФ-НК» Артем Щербина кратко рассказал о производственной мощности всех трех входящих в комплекс заводов, широкой линейке выпускаемой продукции, насчитывающей около 40 наименований, марок и видов. Но основное внимание в своем докладе он уделил взаимодействию с Китаем. И в частности, вопросам замещения ставшего недоступным из-за санкций европейского оборудования и запчастей.

О производствах, продуктовой линейке и взаимодействии компании с Китаем рассказал заместитель генерального директора — директор по коммерции АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Последние полтора года мы проводим активное импортозамещение. Наш КГПТО в значительной степени состоит из импортного оборудования. В том числе в силу сложности технологического процесса и высоких требований по уровню обеспечения промышленной безопасности к узлам и деталям, работающим в условиях очень высоких температур и давления. Начали искать замену европейской составляющей. Конечно, предпочтение отдавалось отечественным производителям. Порядка 900 элементов и деталей мы заместили с помощью российских компаний, но не все смогли найти и подобрать в России. Посмотрели: даже европейские производители не все делают в Европе — почти у всех них есть заводы в Китае. Поэтому взор наш пал на Китай, и начиная с февраля текущего года у нас было три большие поездки специалистов АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК» в Поднебесную. Объехали производства, наверное, в 10 городах. Посетили производства арматуры, оборудования клапанного давления… И в настоящее время у нас на стадии заключения уже несколько контрактов на поставку вакуумного и насосного оборудования, — рассказал Артем Щербина.

Артем Щербина: «С начала 2023 года было уже три большие поездки специалистов АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК» в Китай». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

И это еще не все. Помогли в Китае решить и еще один вопрос: со специальными присадками, необходимыми для Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти. Речь о специальной угольной добавке, являющейся важным компонентом производственного процесса уникального производства. Часть такой добавки поставляют отечественные производители, а часть теперь поступает из Китая.

АО «ТАИФ-НК» — один из активных участников внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Мы приобрели 200 тонн активированного лигнита для использования на КГПТО. Он показал свою эффективность в ходе опытного пробега, и сейчас мы планируем законтрактовать еще тысячу тонн, — сообщил заместитель генерального директора — директор по коммерции АО «ТАИФ-НК».

Мосты налажены в обоих направлениях

Взаимовыгодное сотрудничество означает только то, что оно выгодно для обеих сторон диалога. И в случае деловых отношений АО «ТАИФ-НК» с китайской промышленностью это действительно так. Продукция татарстанских нефтепереработчиков пользуется все возрастающим спросом в Поднебесной. Об этом Артем Щербина рассказал чуть позже — на площадке выездной студии «Реального времени», развернутой на территории выставки Russia China Expo при поддержке АО «ТАИФ-НК».

Артем Щербина стал одним из спикеров выездной студии «Реального времени», где подробнее рассказал о бизнес-контактах с китайскими компаниями. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Исторически мы уже почти 10 лет поставляем в Китай серу гранулированную. Китай растет, населения все больше, требуются удобрения для сельского хозяйства. После того как запустилось КГПТО — пековый кокс, — рассказал представитель нефтеперерабатывающей компании о давнем взаимодействии с КНР.

Столик для переговоров на площадке стенда АО «ТАИФ-НК» практически не пустовал. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Только этими двумя продуктами интерес китайской стороны к «ТАИФ-НК» не ограничивается. Столик для переговоров на стенде компании практически не пустовал в течение всего первого дня форума, и вряд ли ему придется пустовать и в завершающий день выставки.

Китайский бизнес в первую очередь интересовали возможности организации поставок дизтоплива и нафты в Поднебесную. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Здесь, на площадке, в первую очередь интересуют дизельное топливо и нафта. Объемы там готовы брать очень большие. И предоплату готовы делать… Но пока вопрос упирается в логистику. Стоимость фрахта танкеров довольно высока. До Европы идти дней 7, а до Китая — 35. Сейчас, когда рынка Европы нет, российские производители, и мы в том числе, переориентировались на Латинскую Америку, Африку, Турцию, и сейчас, вполне вероятно, откроются новые возможности и для поставок в Китай. Меняется логистика, появились возможности захода с другой стороны. Понятно, что это будет не завтра, и не в этом году, но интерес у Китая — огромный. Мы сейчас изучаем рынок Китая, они изучают нас, — пояснил журналисту «Реального времени» Артем Щербина.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Впереди еще один насыщенный день форума для личного общения, обсуждения взаимных бизнес-интересов и обмена контактами. Продолжить диалог можно будет позже, как дистанционно, так и в рамках взаимных визитов. В ноябре 2024-го, когда все участники процессов вновь соберутся на татарстанской земле на уже второй Международный форум, можно будет вместе обсудить, какой урожай взаимной выгоды для российской и китайской сторон дали РОСТКИ-2023.